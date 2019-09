Apuñalan a seis personas en una empresa en Florida

Una persona no identificada apuñaló este miércoles a varias personas en una empresa de Tallahassee, la capital de Florida (EE.UU.), y al menos seis de las víctimas fueron llevadas al hospital, informaron la policía y medios locales.

La policía ha detenido a un sospechoso de ser el autor del ataque, cuyas causas no se han determinado.



Según las primeras informaciones, la policía recibió una llamada de emergencia esta mañana desde la empresa de materiales de construcción Dyke Industries, situada en un complejo industrial en la zona oeste de la ciudad.



Cuando llegaron los agentes, se encontraron a varias personas con heridas de arma blanca, algunas de ellas con varias cuchilladas, y les prestaron los primeros auxilios en el lugar.



El oficial Damon Miller, del Departamento de Policía de Tallahassee (TPD), dijo a los medios que no está claro todavía si alguien murió en este incidente, ocurrido el día en que se conmemora un nuevo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.



Al menos seis personas fueron llevadas al hospital Tallahassee Memorial HealthCare, indicó el portal Tallahassee.com.



Se desconoce hasta ahora el estado de los heridos, pero una portavoz de los servicios de salud de la ciudad, situada al noroeste del estado, a más de 483 millas (777 kilómetros) de Miami, indicó que están siendo "evaluadas por nuestro equipo médico".



"Brindaremos una actualización tan pronto como tengamos más información", agregó.



Según un comunicado de TPD, el caso ha sido asignado a investigadores de la Unidad de Delitos Violentos.



La policía hizo un llamamiento al público para que brinde cualquier información relativa al incidente a dos líneas telefónicas especiales.