“Archivar es ir quedando en el olvido, irte borrando”

Una de las primeras relaciones entre la fotografía y la enfermedad se encuentra en La invención de la histeria: Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière, del historiador el arte y filósofo Georges Didi-Huberman, quien reconoció la teatralidad en una serie de comportamientos que realizaban las mujeres que denominaban “locas” y que por lo tanto estaban encerradas en el hospicio francés, explicó en entrevista la artista plástica Ángela Leyva.

“El cuerpo histérico no se entendía con la realidad y esa cuestión comenzó a retratarse, por lo que nacieron fotografías donde no encontramos a las típicas mujeres sentadas, sino personas tiesas con comportamientos de ‘locas’, resultado de una serie de experimentos fotográficos que enfocaron la teatralidad estupefaciente de la enfermedad”.

Jean Martin Charcot fue uno de los impulsores de la creación de un laboratorio de fotografía para la investigación en el hospital de la Salpêtrière. Las primeras publicaciones se realizaron en 1869 y uno de los fotógrafos más destacados de ese tiempo fue Albert Londe, quien desarrolló un sistema capaz de capturar a los pacientes en movimiento y de forma secuencial.

La relación entre teatralidad y enfermedad, añadió, fue retomada por pintores como Toulouse-Lautrec, quien tenía un padecimiento genético (picnodisostosis) caracterizado por osteoesclerosis en el esqueleto, estructura baja y fragilidad ósea. “Esta enfermedad se desarrolló por venir de una familia aristócrata que no mezclaba la sangre, por lo que la recombinación genética se acortaba y causaba estos padecimientos”.

BILIS NEGRA. Las enfermedades genéticas son un tema dentro de la serie Bilis Negra de Ángela Leyva, acreedora a la mención honorífica en la XVIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo, quien utiliza fotografías de archivos clínicos para la creación de retratos, así como de un nuevo diagnóstico friccionado que realiza su padre, el genetista Dr. Leyva.

“El diagnóstico como una cuestión compleja y total que va acotando pero que surge de convivir con la persona es algo a lo que no hemos podido llegar ni en lo pictórico, ni en lo médico. Con este proyecto quería darle lugar a los pacientes ya que en la cuestión clínica no existe un trabajo a profundidad, es decir, no hay recursos, tiempo o interés para conocer y diagnosticar al otro”.

No obstante, la artista destacó que las fotografías de los archivos clínicos permiten apreciar cómo los padecimientos van desdibujando a las personas y que esta pérdida de identidad le permite a la gente reconocerse en las obras. “Uno comienza a buscar donde puede volcarse en las imágenes”.

La pérdida de identidad de los pacientes que son fotografiados para estos archivos comienza desde los formatos jpg o png, extensiones que cada vez que se abren, se van borrando. “Archivar es ir quedando en el olvido, irte borrando”.

Esta serie se compone en específico por fotos de niños con padecimientos congénitos de quienes ella desconoce toda información. “Los niños son el futuro, pero la enfermedad los trunca, es decir, la enfermedad desdibuja el futuro desde la variabilidad genética”.

“Muchos de los diagnósticos narran exámenes genéticos, es decir, desentrañan el patrón humano porque de pronto las cuestiones sintomáticas pueden estar enraizadas en nuestro propio código. Necesitamos saber que somos algo sumamente complejo que no responde a cuestiones inmediatas, sino antiquísimas, que nos conectan con el pasado para poder darnos posibilidades en el futuro”.

Paciente de 15 años presenta amenorrea y talla baja constitucional: 135 centímetros de altura (…) Siempre aprendemos algo en estos casos, ir de lo más sencillo a lo más complejo, sin embargo, no tenemos forma de tratar a la paciente.

Podría decirse que es un caso único, se le administrará terapia hormonal y se realizará una propuesta para cirugía y reconstrucción plástica de acuerdo a su orientación psicosexual en el futuro.

Fragmento de narración.

La también ganadora del Premio de adquisición de pintura del XXXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven explicó que este proyecto pasa de la fotografía a la pintura, en el que se borran los rasgos del paciente mediante deslavados con tiner, barridos con pigmentos, etcétera, y paralelamente se complementa con un aparato narrativo a cargo del Dr. Leyva.

“Bilis negra tiene relación con la nostalgia de deslavar una y otra vez el pasado, mirarse allá y quedarse en el deslave de algo que se agota y desaparece. Los pacientes se vuelven personajes a los que se les otorga un nuevo diagnóstico que ficciona posibles curas y enfermedades a partir de la pintura”.