Argentina y España disputarán título del Mundial de Basquetbol

La selección de Argentina de basquetbol no sabe de imposibles, rompió todas las lógicas. Después de 17 años vuelve a una final de un Mundial, luego del contundente triunfo ante Francia por 80-66.

Este domingo, el equipo de Sergio Hernández se medirá en la final frente a España, que venció a Australia por 95-88 en un partido trepidante y luego de dos tiempos extra, porque habían igualado en 71 puntos y luego en 80.

La final del Mundial será el premio a los equipos más voraces del campeonato. Argentina llevaba 17 años esperando disfrutar un banquete planetario al que no comparecía desde la plata de Indianápolis y devorar a Serbia en cuartos se le hizo poca cosa. Francia llegó saciada a la cita tras su victoria ante Estados Unidos. El resultado entre el choque de hazañas en la víspera fue un partido dominado de principio a fin por la intensidad, la defensa y el colmillo de la vibrante camada tutelada con pasión por Luis Scola (28 puntos y 13 rebotes).

El seleccionador Sergio Hernández dijo sobre la albiceleste: “Es el mejor equipo que he dirigido en mi vida. No tenemos un segundo de distracción, cumplimos los planes a rajatabla, tenemos jugadores a un altísimo nivel y ejecutamos. Nuestros jugadores son de élite. Son chicos que saben jugar, que tiene carácter y que saben defender duro, tienen técnica y táctica”.