Arrastran pago de tarjetas, pero destinarán hasta 10 mil pesos para cenas de Navidad y Año Nuevo

Emiliano Maguey es uno de muchos capitalinos que arrastra deudas, ya sea con una institución bancaria o con el crédito de su auto; sin embargo, el vecino de Iztacalco tiene contemplado gastarse de 5 a 10 mil pesos en las cenas de Navidad y Año Nuevo.

“Es una tradición que no podemos perder. Todo mundo lo hace y porqué nosotros no. Ya veremos el siguiente año cómo lo pagamos”, dijo a Crónica el hombre cuya profesión es la de maestro de primaria y vive en las unidades habitacionales de los picos.

En la capital del país, las familias (compuestas de cuatro a seis integrantes en promedio) tendrán que desembolsar más de 2 mil pesos sólo para Nochebuena pues, como es tradición, muchos prefieren compartir una rica cena con su familia.

De acuerdo con el estudio de Profeco “Quién es Quién en la cena navideña”, en 2018 el 68% de los mexicanos entrevistados dijo que las fiestas decembrinas representan un desembolso importante y reconoció a la comida como protagonista de las fechas.

Asimismo, señalaron a los supermercados como el canal principal para adquirir los ingredientes de la cena.

En tanto que un sondeo realizado por la plataforma de servicios Coru.com y la empresa de estudios de mercado Brad Engagment, en diciembre de 2019, la mayoría de los mexicanos (50.5%) planea destinar un límite de 3 mil pesos para celebrar las fiestas decembrinas.

En tanto que el 39.5% gastará de 3 a 5 mil pesos, el 8% desembolsará de 5 a 10 mil pesos y sólo 2% prevé gastar más de 10 mil pesos en Navidad y Año Nuevo, Según el informe, en esta época es muy común participar en los intercambios de regalos entre amigos, compañeros y familia.

Este año, más de la mitad de los mexicanos (53.5%) participará en uno o hasta tres intercambios, el 24.5% dijo que no entrará en ninguno, mientras que el 16.5% tendrá de tres a cinco y un 5.5% estará en más de cinco eventos de este tipo.

“Es inevitable gastar más en diciembre, pero debemos pensar que enero será complicado. Para pasar mejor este mes y el siguiente, limita tus fiestas y regalos navideños a un presupuesto y evita pedir crédito o contraer deuda para regalos y experiencias efímeras” comenta Luis Madrigal, director de Coru.com

Específicamente para los regalos de esta época, el monto total que planean desembolsar los mexicanos es de 500 a mil pesos (38.5%), de mil a 3 mil (30.5%), y 10% gastará de 3 a 5 mil; mientras que un 18% gastará menos de 500 y sólo el 3% desembolsará más de 5 mil pesos en obsequios, de acuerdo a la misma encuesta.

Los principales artículos que las personas suelen comprar en la temporada decembrina son ropa, zapatos y accesorios (53.3%), juguetes (20.6%), tecnología (18.9%), electrodomésticos (5.5%) y otros artículos (1.6%). Entre los principales lugares a donde los mexicanos acuden a comprar sus obsequios son tiendas departamentales (60%), supermercados (16.5%), tiendas de marca (10.5%), tiendas de línea (9%) y otros lugares (4%).

Entre las principales formas en que pagarán sus gastos está el efectivo (38%), tarjetas de débito (32.5%), tarjetas de crédito (22%), tarjeta departamental (4.5%) y vales de despensa u otros (3%).

Recomendaciones para cuidar

el dinero en los gastos navideños

● Guardar todos los tickets, vouchers, comprobantes. En las siguientes semanas se podrá ver reflejados los cargos y así será más fácil tener ubicados los cobros que realmente se hicieron.

● Usar la garantía de precios y garantía extendida de las tarjeta de crédito. Especialmente al comprar gadgets y productos de tecnología con tarjetas bancarias. Hay que recordar revisar las condiciones de validez.

● Reservar una parte del dinero para los pagos de enero. Gastos como colegiatura, predial y pago de servicios y tarjetas de crédito son las principales urgencias al iniciar el año.