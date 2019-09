Arremete Miguel Herrera contra ex árbitro Paul Delgadillo

Miguel Herrera, técnico de América, señaló que le gustaría encontrarse al ex silbante Paul Delgadillo para decirle que es un “idiota” y sobre las quejas de jugadores de Cruz Azul de que habían comprado el juego, les recordó que hasta “un portero les metió gol”.

Hace unos días el ex árbitro declaró que se equivocó en el primer gol del cuadro de Coapa en el juego de vuelta de la final del Torneo Clausura 2013 de la Liga MX, ya que antes del remate del colombiano Aquivaldo Mosquera había una falta de Francisco “Maza” Rodríguez.

“Siempre a toro pasado sale un tarado a decir estupideces, ojalá me lo encontrara en la calle para decirle ‘eres un idiota’, ¿por qué no salen los otros árbitros que nos han perjudicado? Es un tarado sabiendo que con América puede poner su nombre otra vez”, indicó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega indicó que si Delgadillo buscaba estar nuevamente en el arbitraje ya no tendrá oportunidad porque ratificó su poca capacidad.

“Si quería trabajar en el arbitraje ya se cerró las puertas, porque ¿qué confianza se le puede dar a un tipo así? no había VAR, cuando perdí con Monterrey, cuando perdimos con León, sino otra cosa hubiera pasado”, apuntó.

“No puedes salir seis años después a decir eso, sino que poca calidad humana tienes, cuando él sabe que nos expulsó a un hombre que no era el último, expulsó a (Jesús) Molina, ¿de qué me habla? Que analice todo su partido, no sólo una jugada, su actuación deja mucho que desear, no solo en ese partido, sino en toda su carrera”, insistió.

Sobre el mensaje de Gerardo Flores, quien en sus redes sociales escribió un signo de pesos, aludiendo que fue comprado el juego, así como las declaraciones de Jesús Corona, quien explicó que quizá Delgadillo habló tiempo después porque no le cumplieron lo que le prometieron, Herrera apuntó que no se pueden dejar llevar por “estupideces”.

“Se enganchan en la estupidez de un tipo, porque nosotros no metimos el autogol, por más que haya sido la jugada dudosa a ellos se les olvidó que tuvieron para matar el partido, que tuvieron 85 minutos con un hombre más y no lo finiquitaron”, estableció.

“El Piojo” mencionó que ya se les olvidó que fueron 109 minutos con un hombre más y no pudieron ganar y en los penales fallaron ellos, “¡por favor! Si un tipo habla de algo, me gustaría que analizara todo su trabajo en el partido, no había esa posibilidad de corregir el error humano, y los jugadores que no se enganchen en estupideces”.

“Decirles que tuvieron 111 minutos para ganarnos, y las fallaron, además esa ayuda del árbitro fue al 88, les hicimos dos goles en cinco minutos, les hizo un gol un portero, si salió a decir estupideces el árbitro que las arregle”, acotó.

“Que se pongan a trabajar para ser campeones porque su equipo así los exige, hoy hay menos posibilidad de que un silbante se equivoque”, sentenció.

