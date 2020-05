Artistas piden la destitución de la secretaria de Turismo y Cultura de Morelos

Que se destituya a Margarita González Saravia Calderón, actual secretaria de Turismo y Cultura de Morelos; que se restituya Cultura como secretaría separada de Turismo; que las escuelas con clases en línea integren intervenciones de veinte minutos o media hora en las que artistas puedan ofrecer momentos culturales en casa a niños y jóvenes; y que se lleve a cabo un censo del gremio artístico y cultural del estado fueron algunas de las propuestas que se mencionaron durante la primera reunión virtual de artistas de Morelos, en la que participaron más de 40 artistas. Asistió también Luis Enrique Mejía en representación de la senadora Susana Harp, a quien informará de las inquietudes y peticiones que se expresaron en la junta. Ninguna autoridad local estuvo presente.

Entre las molestias y preocupaciones, los artistas destacaron la falta de una política cultural coherente en el estado de Morelos. Señalaron que el intento que vino hace unos años por parte de la sociedad civil, con una propuesta de ley realizada desde la administración pasada, en la titularidad de Graco Ramírez, la cual "sigue en el congelador".

"Fue un trabajo de 7 años en donde parte de nuestro gremio - entre especialistas, artistas, gestores y promotores- hicieron un censo de municipio en municipio para recolectar todas las necesidades que se pudieran configurar en propuesta de ley, que no entendemos por qué no acaba de concretarse", participó Alejandra, gestora cultural, quien agregó no entender cómo es que después de tantas campañas, encuestas y diagnósticos realizadas para construir una opinión que alimentara la propuesta de ley, aun no se haya hecho este trámite.

Así mismo, los artistas exigen respuestas con respecto a la negligencia de las autoridades locales para tramitar la solicitud de Morelos en el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), cuyo propósito es promover el desarrollo y profesionalización de creadores y promotores culturales a través de estímulos económicos a proyectos culturales que se asignan mediante convocatorias publicas a nivel estatal.

"No se metieron los papeles en el momento preciso para que se realizara la convocatoria del PECDA. Es un apoyo que da cada gobierno de estado. ahora va a ser apoyado por el FONCA, o sea que no solo se usan recursos estatales sino federales para apoyar la cultura de cada estado, pero lo estamos perdiendo porque no hay nadie que se esté vinculando directamente con este apoyo", dijo Beatriz Madrid Díaz, miembro de la comisión de Artes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

De acuerdo con la información de Transparencia los pagos y trámites del 2018 habían sido concluidos, esto es decir:2019 y 2020 sin PECDA. "¿Quién de la Secretaría de Turismo y Cultura está vinculado al FONCA y va a hacer que se pierda el PECDA? ¿Quién y por qué?", añadió.

Durante la reunión, los artistas también expresaron la necesidad de organización y unión dentro del gremio cultural, el cual consideran se encuentra altamente desarticulado.

ijsm