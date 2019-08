Arturo Herrera

Decía Herrera, vía tuit. que estaba un poco atrasado en sus lecturas, así que se estaba obligando a retomar cierto análisis de la desigualdad en México... Es obvio que el secretario de Hacienda tiene mucha chamba y no todo el tiempo que quisiera para leer, pero se ve que sí le echó un ojo al manualito Cómo decirle que no a su jefe y que se quede pensando que le dijo que sí, una obra de ésas que venden en los Vips y en las que el título viene en letras con relieve, semejantes al repujado de las abuelitas. Herrera se quedó con el puesto de Urzúa y una preocupación era si iba a caer en la tentación de decirle siempre que sí al Presidente. Ayer, minutos después de que AMLO alegara que el presupuesto federal alcanza pa'todo porque "ya no se roba", su subordinado reiteró que las finanzas públicas sanas pasan por cobrar impuestos... ¿así o más claro?