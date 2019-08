Asalto contra universitarios en las narices de la Guardia

En una semana fueron dos asaltos en transporte público en contra de estudiantes de la FES Acatlán. El más reciente ocurrió alrededor de las 15:00 horas del pasado miércoles, en la ruta de Cuatro Caminos a la FES por la avenida López Mateos.

Horas antes, tres patrullas y una decena de policías municipales y de la Guardia Nacional realizaban revisiones a varones en las unidades de transporte de la ruta 8, misma que fue asaltada el lunes pasado, el primer día de clases en la UNAM.

En las redes sociales de estos estudiantes se ha desatado un debate en torno a la eficacia de la Guardia. En un grupo en Facebook de la comunidad de la FES, una alumna alertó sobre el segundo atraco en una semana y dijo que los asaltantes eran tres hombres y una mujer.

La ruta que pasa por la Mega Comercial subiendo por San Bartolo, se ha hecho de mala fama y es considerada entre la comunidad estudiantil, como muy peligrosa. De allí que la Guardia Nacional haya llegado. “Afortunadamente fue un asalto decente, es triste que use esa descripción, pero bueno, todo quedó en celulares y dinero que se llevaron y el susto enorme”, publicó la estudiante.

La ruta de avenida Adolfo López Mateos, que cruza en la esquina poniente de este campus de la UNAM, es utilizada por cientos de estudiantes de esta Facultad de Estudios Superiores y también por el alumnado del CCH-Naucalpan. Es un área de tránsito entre Naucalpan y los municipios vecinos de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. Es la ruta en la que dos estudiantes del CCH se lanzaron de un microbús que fue asaltado a finales del semestre pasado.

El miércoles, el día del último asalto, entre las 12 y 14 horas, elementos de la Guardia Nacional junto a una decena de policías municipales fueron a las afueras de la FES, en respuesta a las quejas por inseguridad; no a todos los alumnos respondieron de manera favorable. En el grupo de Facebook, varios se manifestaron en contra de la presencia de los uniformados: “Esto es horrible, si antes detenían y hostigaban a compañeros sin razón alguna, ahora será peor. Y no vengo a pelear amigos, no quieran defender lo indefendible. Los policías y militares no están para cuidarnos”, publicó la alumna Jimena.

Pero más notorio fue que el despliegue de los elementos locales y federales provocó burlas entre los alumnos, debido a que los guardias marcharon frente al plantel portando armas largas en una especie de formación. Con esas imágenes se les comparó con un videojuego de guerra.

Lo curioso es que la formación parecía realizarse, sobre todo en parte, para que un oficial de policía pudiera realizar una filmación. Este reportero fue objeto también de un cacheo en esta semana, muy ligero, pero en realidad no muy bien aplicado si se quería encontrar algún arma u otro objeto sospechoso. Ese día también un policía se dedicaba a tomar fotos de la revisión corporal.

Crónica publicó una confrontación entre alumnos y los uniformados, lo que ocurrió alrededor de las 13 horas del mismo miércoles (entonces no se sabía que ya había ocurrido otro asalto). Derivado de una revisión de rutina en la que policías y guardias detuvieron un microbús mientras se dirigía del plantel al Metro Toreo, bajaron a todos los hombres para revisar las mochilas y cachearlos, a lo que algunos alumnos se negaron, bajo el argumento de que eso resultaba una violación a los derechos elementales.

Otra episodio similar en la que una unidad fue detenida y los hombres fueron bajados para revisión, fue alertada en el grupo de Facebook por el alumno Edson Aldair, de primer semestre:

“Compañeros, el día de hoy (7 de agosto) alrededor de las 2 de la tarde, camino a la FES, unas 5 personas hicieron detener y orillarse al camión, con el argumento de realizar una revisión; sin embargo, en ningún momento se identificaron, no iban uniformados, no dieron argumentos para la revisión y algunos de ellos portaban pistolas. Comenzaron a revisar todas las bolsas y mochilas y no los dejaron subir nuevamente al camión, quise buscar si alguien había puesto algo sobre este hecho en el grupo pero no encontré nada, por eso lo público para ver si alguien sabe algo del por qué lo hicieron o si también lo presenciaron en otros camiones; éstas son unas fotos que tomé, sé que no se ven bien pero no pude tomar más puesto que también me bajaron y me revisaron”.

Otra alumna reportó una situación similar en otro de los puntos y narró:

“Mi compañera y yo, el miércoles, debido a la inmensa fila que se formó en la FES para el autobús directo, nos fuimos por el otro camión y de igual manera lo detuvieron y sólo bajaron a los hombres, todas las mujeres nos quedamos arriba pero aquí si eran policías y tenían armas. Mientras uno revisaba a los hombres otro subió preguntando si todo estaba en perfecto estado, viéndonos a todas las mujeres mientras avanzaba en el pasillo del micro, para checar, supongo yo, que no trajéramos algo sospechoso. Y después de revisar a todos los hombres dejaron que subieran y fue todo. Sólo al subir para pedir que se bajarán dijeron que era de rutina.”

De acuerdo con información oficial, el lunes, seis estudiantes asistidos por el área jurídica de la FES Acatlán presentaron una denuncia de hechos por el robo de carteras y celulares, las cuales les fueron despojados cuando a menos de un kilómetro de llegar a la FES, el conductor del microbús detuvo su trayectoria para subir a dos sujetos que resultaron ser ladrones. En un comunicado, la dirección de la FES Acatlán informó que estableció comunicación con la Secretaría de Movilidad del Estado de México para tomar las acciones conducentes con la empresa de transporte público, para que se garantice el servicio seguro en la ruta.

La respuesta fue la puesta en marcha de estas revisiones de rutina de policías y guardias. El miércoles fue día de revisiones “de rutina” a mochilas y cuerpos de los estudiantes; eso fue en un punto de una de las rutas, no muy lejos de allí, en otra de las rutas, otro asalto se realizaba.