Asamblea de Barrios irrumpe en Congreso; a golpes y empujones exige más recursos para vivienda

Integrantes de la Asamblea de Barrios, quienes demandan mayor presupuesto para vivienda, se metieron ayer a empujones y golpes a la sede del Congreso capitalino, en Donceles, alegando que los diputados no los quisieron atender.

Tras casi dos horas de bloqueo y de protestas sobre la vía pública, alrededor de 300 personas, encabezadas por los dirigentes de la Asamblea de Barrios y la asociación Mujeres en Alianza, decidieron irrumpir por la fuerza el recinto legislativo.

Golpearon al personal de seguridad, que intentó detenerlos; no obstante éste fue superado y los provocadores lograron ingresar al lobby, mientras gritaban consignas.

Al observar el comportamiento de los manifestantes, otro grupo de seguridad cerró las puertas que dan acceso al Pleno y a los salones; y detrás, en forma de barricada, colocaron sillas para impedir que ingresaran los hombre violentos.

Al mismo tiempo, en el exterior, los inconformes exigían que en el presupuesto para el próximo año hubiera más recursos.

Respecto al tema, Claudia Sheinbaum comentó que no cederán a presiones, puesto que, indicó, existen provocaciones, se trabaja para erradicar la corrupción en el Instituto de Vivienda.

La mandataria indicó que lo que se está llevando a cabo es generar en el Invi un esquema donde los proyectos que estaban a punto de finalizar fueron los que se financiaron y los otros proyectos son los que tenían ya muchos años que no habían sido financiados.

El diputado panista Mauricio Tabe, quien preside la Junta de coordinación política (Jucopo), en compañía de otros legisladores de las distintas bancadas, pidió a los inconformes la organización de un pequeño comité que pudiera entrar a platicar con los diputados en una mesa de trabajo donde se atenderían sus peticiones.

Como resultado de esta mesa de trabajo se acordó llevar a cabo una reunión el próximo lunes con la Secretaria de Gobierno para desahogar temas de vivienda con líderes de organizaciones, en donde estarán presentes los integrantes de la comisión de presupuesto y representantes de la Secretaría de Finanzas y del Instituto de Vivienda.