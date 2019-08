Asegura Jones que no le urge acordar con Elliot

Mientras el corredor estelar de los Vaqueros de Dallas, Ezequiel Elliot, entrena y vacaciona en Cabo San Lucas, México, el propietario del equipo Jerry Jones, aseguró que no le urge arreglar el tema contractual con él, ya que lo requiere para los playoffs.

Y aunque la campaña 100 de la NFL inicia el próximo jueves 5 de septiembre, Jones declaró que “Tenemos un maratón aquí. Queremos a Zeke cuando estemos en los Playoffs, queremos a Zeke cuando estén los días perros de la temporada”.

Elliot rechazó una oferta que ronda los 14 millones de dólares y hasta la fecha no se ha presentado en toda la pretemporada para entrenar con los Vaqueros. “Tenemos que estar preparados para jugar con cualquier corredor. Podríamos jugar sin alguien que no está cumpliendo con su contrato. Vamos a jugar y lo haremos bien”, indicó.

En la pretemporada, el novato corredor Tony Pollard ha cumplido de buena manera en lugar de Elliot, al acumular 84 yardas en 15 acarreos y una anotación.