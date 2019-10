Asegura Sheinbaum que no es persecución política

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, aclaró que las acusaciones en contra de exfuncionarios capitalinos durante la administración de Miguel Ángel Mancera sean parte de una “revancha política”, pues reiteró que dichas investigaciones y acusaciones están debidamente sustentadas.

“Lo he dicho varias veces, éste no es un tema político, es un tema de acabar con la impunidad en el caso de la corrupción y por eso son la Contraloría General y la Procuraduría General de Justicia las que desarrollan las investigaciones y, en caso de que encontraran bien fundamentado lo que se está presentando, entonces ya harán su trabajo frente a las carpetas de investigación y la solicitud a los jueces, si es el caso, de órdenes de aprehensión”, afirmó.

Asimismo informó que al momento desconoce si existen otras órdenes de aprehensión por desvío de recursos y quebranto al erario en contra otros exservidores públicos que hayan laborado durante la administración pasada.

Y resaltó “éste es un gobierno que no tolera la corrupción, entonces cualquier funcionario público o servidor público que cometa un acto indebido está ahí para la parte administrativa, la Contraloría”.

Además la mandataria adelantó que en el transcurso de esta semana se instalará el nuevo sistema anticorrupción elaborado y analizado por el Congreso capitalino, detallando que en él no solamente participara la Contraloría sino el propio Tribunal de Justicia Administrativa.

“Ahí no solamente va a participar la Contraloría, sino el propio Tribunal de Justicia Administrativa, que ya tiene una sala especial para ello, y por otro lado estará la parte penal”, comentó Sheinbaum en conferencia de prensa.