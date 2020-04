“Así lo diga el mismísimo Presidente, no puedo cerrar”

“A mí no me avisaron, y voy a cerrar hasta que me lo notifiquen”, “no sabía, nadie me ha dicho nada”, “así lo diga el mismísimo presidente, no puedo cerrar porque tengo que sacar para la papa”, “que no insistan, prefiero morir de coronavirus que de hambre”. Éstas son sólo algunas de las justificaciones que dan los comerciantes de las colonias Buenos Aires, Algarín y Doctores, en la alcaldía de Cuauhtémoc, al preguntarles sobre su decisión de no cerrar sus establecimientos como medida para no propagar el coronavirus.

El martes pasado, el Gobierno de la Ciudad informó que con la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19, alrededor de 90% de los establecimientos de la capital deberá permanecer cerrado, con excepción de los servicios de salud, alimentación y otros indispensables, como gasolinerías y bancos.

Sin embargo, Crónica observó cómo los locatarios de refacciones, autopartes, rines deportivos, artículos para serigrafía, playeras, gorras y tintas, papelerías, sublimadoras, estampados, telefonía celular, venta de cosméticos, peluquerías, dentistas, abogados… continúan laborando sin contratiempos, a pesar de las recomendaciones de la administración capitalina y del Gobierno federal de cerrar.

Josué Meneses, empleado de una tienda de playeras de algodón y poliéster de nombre Tauro, aseguró que seguirán trabajando hasta que una autoridad oficial se los notifique. Dice que hasta el momento nadie, ni los de la alcaldía o del gobierno central, les ha manifestado que tienen que dejar de trabajar y bajar las cortinas del establecimiento.

“Lleva más de un mes el tema de coronavirus en México, y desde esa fecha nosotros seguimos trabajando porque no nos han dicho ni restringido nada”.

“Cómo vamos a cerrar si es la fuente de ingresos de más de 10 familias. Si no trabajamos no comemos”.

En la colonia Algarín, donde la mayoría de los giros comerciales son de sublimación, serigrafía e impresiones de todo tipo, se continuaba trabajando normalmente. Aunque era evidente la falta de clientes, a diferencia de un día normal, los negocios siguieron abiertos.

—¿No va a cerrar? —se le preguntó a un señor que vende todo tipo de vinil.

—Pues no, si cierro ¿qué como? —respondió al mismo tiempo que explicó que en su negocio trabajan 10 personas y que se están turnando “mitad y mitad”, para descansar y no propagar el virus.

En la colonia Buenos Aires, las refaccionarias y locales de venta de autopartes estaban abiertas. Sus empleados y dueños aseguraron que no estaban enterados de que tenían que cerrar por la pandemia.

“Ni sabía, como nosotros no vemos tele y no estamos metidos en el internet, desconocíamos del tema”, dijo Ingrid, encargada de un local de radiadores y baterías.

“La verdad no creo que cerremos, tenemos que trabajar y sacar para la renta; y como a nosotros no nos ayudan con créditos del Gobierno, pues tenemos que chingarle… así es esto”, agregó la mujer.

Del otro lado, en la Doctores, peluquerías, papelerías, neverías, hoteles… continúan con sus servicios normales.

“Cuando nos avisen, cerramos, antes no, porque tenemos que juntar lo más que se pueda de dinero, porque no sabemos qué pueda pasar en los siguientes días”, indicó don Ramón, quien atiende una peluquería.

ijsm