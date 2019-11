Asilo no es una calificación política, asegura la SRE

El asilo consumado ayer, “no es una calificación política a Evo Morales”, aseguró a Crónica Marcelo Ebrard.

El canciller fue cuestionado sobre la sombra de fraude electoral y afán reeleccionista del ahora expresidente boliviano, y la necesidad de un mensaje de rechazo a estas prácticas, de cara a la comunidad internacional.

“México no es un país que deba hacer evaluaciones sobre los procesos de reelección en América Latina. Ha habido ahí numerosas reformas constitucionales sobre el tema y en ninguno de los casos se ha fijado una postura en contra. ¿Por qué México va a determinar qué proceso político debe seguir un país? Eso sería contradictorio con nuestro principio de no intervención”.

En Bolivia también han surgido voces en defensa de la constitución local, la cual contempla en principio periodos presidenciales de cinco años, y del referéndum de febrero de 2016, cuyos resultados impedían a Morales contender otra vez por la presidencia. Sin embargo, participó en las elecciones, y éstas han sido calificadas de fraudulentas por un sector de aquel país.

“Los mismos que hoy piden eso (en México) no dijeron nada en los otros casos de reelección cuestionados. No menciono países porque soy canciller, pero nada más hay que revisar la historia de las reelecciones en América Latina”.

México, aseguró, “no califica elecciones. El derecho de asilo no es calificar a Evo Morales. Cuando el general Cárdenas recibió a Trotsky, el país no se volvió trotskista. Cuando se le dio asilo a Rigoberta Menchú, no todo el mundo estaba de acuerdo con ella, o el caso del Sha, de Irán, fue más controvertido. Lo que se hizo fue proteger la vida de la persona en peligro. No es una calificación política”.

Según el titular de Relaciones Exteriores, la pregunta de fondo es: ¿tenía México que ofrecer asilo para proteger la vida de Evo o no?

“Sí —respondió él mismo—. Y eso la historia lo va a reconocer. Ya él dará su versión de los hechos, no le corresponde al gobierno mexicano dar la versión de por qué tomó él esas decisiones, sus posiciones, convicciones y proyectos. Habrá diferentes opiniones sobre él, pero el asilo se otorgó de acuerdo a nuestra tradición”.

SIETE PAÍSES INTERVINIERON; EBRARD DESCARTA TENSIÓN CON EU. Tras la intervención de siete países del continente, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el cual se rescató al expresidente boliviano Evo Morales llegó a México.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard negó tensión en las relaciones diplomáticas con otros países de América y, en específico, con Estados Unidos. Sí reconoció diferencias en enfoques o posiciones, pero con diálogo abierto.

“Los intereses de México no son los mismos que los de Estados Unidos”, dijo. Sin embargo, descartó riesgo en las negociaciones sobre armas, droga y libre comercio.

“La relación con Estados Unidos está en uno de los mejores momentos de los últimos años. Se basa en que hay un reconocimiento del peso de México y su democracia. Es un gobierno vigoroso, fuerte y legítimo. No se basa en la sumisión sino en la coexistencia de dos ideas distintas. No espero ningún reclamo”.

En torno a las vicisitudes de la misión, describió: “Fue un periplo por diferentes espacios, como un viaje por la política latinoamericana, y los riesgos que se corren”.

En Bolivia, quienes finalmente otorgaron el permiso de salida, fueron comandantes de la Fuerza Aérea de ese país, “lo cual nos dice quién tiene el poder ahora”.

Sobre si corrió peligro la vida de Evo, Ebrard indicó: “Si no hubiéramos salido a Asunción y el avión se queda en La Paz, tendríamos una situación muy grave”.

Y explicó: “Fue muy tenso, porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales ya había una situación difícil: sus simpatizantes estaban en torno al aeropuerto y al interior había elementos de las fuerzas armadas de Bolivia. Fue un periodo de los de mayor tensión para nosotros”.

En medio de los trámites para sacarlo, hasta el canciller de Paraguay le confió: “Entendemos las circunstancia en las que están, puede convertirse en una tragedia lo que está pasando’.

De repente, Marcelo llamó a Evo “presidente en funciones hasta enero de 2020”, y enseguida “expresidente”, por la renuncia de fin de semana.

“Muchas personas hoy están vivas gracias al asilo que México les dio. En el momento en que se vio un agravamiento, el presidente de la República (AMLO) ofreció el asilo. Y fue acertado, porque si nos hubiéramos tardado más, quién sabe en qué situación estaría ahorita Evo”.

Reviró los reproches sobre el uso de un avión ejecutivo: “No es lo mismo usar una aeronave para ir a jugar golf, que una de la Fuerza Aérea para ir por un presidente o un expresidente en una situación de peligro”.

PARTICIPANTES EN EL PERIPLO PARA EL RESCATE

México: el presidente López Obrador ordenó el traslado de una aeronave de la Fuerza Aérea “para pasar a Bolivia por Evo”.

Bolivia: en una primera instancia autorizó llegada del avión mexicano a La Paz, pero en pleno vuelo, la negó. En una segunda oportunidad accedió, aunque puso trabas en la salida y también se opuso a que cruzara su espacio aéreo en una parte del tramo Asunción-Lima.

Paraguay: aceptó que se hiciera escala en Asunción, durante el trayecto de regreso a México.

Argentina: el presidente electo Alberto Fernández habló con Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, para convencerlo de recibir al avión mexicano durante el retorno.

Perú: permitió una escala en Lima en el viaje de ida, para suministro de combustible y esperar autorización desde Bolivia. Acogió a la comitiva mexicana tras primer rechazo de bolivianos a aterrizar. Pero durante el regreso, ya con Evo en el interior del avión, negó la parada, argumentando “valoraciones políticas”. Sólo permitió cruzar su espacio aéreo.

Ecuador: cedió a la posibilidad de un descenso en Guayaquil para recargar combustible, pero durante el trayecto del avión reviró y dijo que lo revisaría; finalmente lo permitió. Ya no hizo falta.

Brasil: consintió volar sobre su espacio aéreo durante la vuelta, casi en la línea fronteriza con Bolivia, ante la negativa de este último.