Asma, enfermedad crónica que puede controlarse

El primer Día Mundial del Asma, en 1998, se conmemoró en más de 35 países conjuntamente con la primera Reunión Mundial sobre el Asma celebrada en Barcelona, ​​España. La participación ha aumentado con cada Día Mundial del Asma y el día se ha convertido en uno de los eventos de educación y concienciación sobre el asma más importantes del mundo.

El Día Mundial del Asma 2020 está auspiciado por la Global Initiative for Asthma (GINA), y tendrá lugar como cada año el primer martes del mes de mayo, es decir el día 5 de Mayo de 2020, como una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones.

Desde el año 2008 hasta la actualidad, el lema ha sido "Puedes Controlar tu Asma" (You can control your asthma) y pretende estimular a los pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad.

Este año la GINA utiliza el lema Basta ya de muertes por asma (Enough Asthma Deaths) para enfatizar que no deben producirse más muertes por asma. De hecho, acompañando a la estrategia de tratamiento escalonado, GINA incluyó en el tratamiento de alivio un mayor uso de corticoides inhalados en asociación con LABA (o SABA) con objeto de evitar las muertes de los pacientes. (OMS)

El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física o por la noche.

Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, una disminución de la actividad y ausentismo escolar y laboral.

¿Qué provoca los ataques de asma?

Los desencadenantes comunes de los ataques de asma incluyen: Polen, mascotas, moho y ácaros del polvo. Infecciones de las vías respiratorias superiores. Humo de tabaco

Durante un ataque de asma, también llamado exacerbación asmática, las vías respiratorias se hinchan e inflaman. Los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraen y estas producen mayor mucosidad, lo cual hace que los conductos respiratorios (bronquiales) se estrechen.

Durante un ataque, que varía de persona a persona, puede presentarse tos, sibilancias y problemas para respirar. Los síntomas de un ataque de asma menor mejoran con un tratamiento rápido en el hogar. Un ataque de asma grave que no mejora con el tratamiento en el hogar puede convertirse en una emergencia que pone en riesgo la vida.

La clave para detener un ataque de asma es reconocer y tratar un brote de asma temprano.

Si el asma se intensifica, sigue inmediatamente los pasos de tratamiento que tú y el médico han establecido en tu plan escrito para el asma. Si tus síntomas y lecturas del flujo espiratorio máximo (PEF) mejoran, el tratamiento en el hogar puede ser todo lo que se necesitas. Si tus síntomas no mejoran con el tratamiento en el hogar, es posible que necesites buscar atención de emergencia.

El asma puede cambiar con el tiempo, por lo que se necesitará de ajustes periódicos en tu plan de tratamiento para mantener los síntomas diarios bajo control.

Se debe buscar atención médica de inmediato si tienes signos o síntomas de un ataque de asma grave, entre los siguientes:

Falta de aliento grave o sibilancia, especialmente en la noche o en las primeras horas de la mañana

Incapacidad para hablar más que frases cortas debido a la falta de aliento

Tener que forzar los músculos del pecho para respirar

Lecturas de flujo espiratorio bajo cuando se usa un medidor de flujo espiratorio

No hay mejoría después de usar un inhalador de acción rápida (de rescate)

Cómo controlar el asma (Clínica Mayo)

Anota tus síntomas en un diario de asma todos los días. El registro de los síntomas puede ayudarte a reconocer cuándo necesitas hacer ajustes en el tratamiento de acuerdo con tu plan de acción para el asma. Usa tu diario de asma para anotar:

Falta de aire o silbidos al exhalar (sibilancias).

Perturbación del sueño causada por falta de aire, tos o sibilancias.

Opresión o dolor en el pecho.

Uso de inhaladores de alivio rápido (de rescate): registra cuándo necesitas usar tu inhalador de alivio rápido, como albuterol (Proventil HFA, Ventolin HFA, ProAirHFA), y anota cuántas inhalaciones realizas.

Interrupciones en el trabajo, la escuela, el ejercicio u otras actividades diarias causadas por los síntomas del asma.

Síntomas de asma durante el ejercicio.

Cambios en el color de la flema que toses.

Síntomas de la fiebre del heno, como estornudos y secreción nasal.

Cualquier cosa que parezca desencadenar brotes de asma.

2. Registra si tus pulmones están funcionando bien

El médico puede solicitarte que registres periódicamente los resultados de los exámenes respiratorios (pruebas de la función pulmonar). Si tus pulmones no están funcionando tan bien como deberían, es posible que el asma no esté bajo control. Existen dos pruebas principales de la función pulmonar:

Flujo máximo. Este examen se realiza en casa con un simple dispositivo manual llamado medidor de flujo máximo. Una medición del flujo espiratorio máximo indica la rapidez con la que se puede expulsar el aire de los pulmones. Las lecturas de flujo espiratorio máximo a veces se miden como un porcentaje del nivel máximo en que funcionan tus pulmones. A esto se le llama el mejor flujo máximo personal.

Espirometría. Las pruebas de espirometría se pueden hacer en el consultorio del médico con una máquina llamada espirómetro. Algunas personas utilizan un espirómetro de mano para hacer mediciones en casa.

Las pruebas de espirometría miden cuánto aire pueden contener los pulmones y cuánto aire puedes exhalar en un segundo después de haber respirado profundamente. Esta medición se denomina volumen espiratorio forzado (VEF1). La medición del VEF1 se compara con el VEF1 típico para las personas que no tienen asma. Al igual que con la lectura de flujo espiratorio máximo, esta comparación a menudo se expresa como un porcentaje.

3. Ajusta el tratamiento de acuerdo con tu plan de acción para el asma

Cuando los pulmones no están funcionando tan bien como deberían, es posible que tengas que ajustar los medicamentos de acuerdo con el plan que crearon con tu médico con anticipación. El plan de acción escrito para el asma te permitirá saber exactamente cuándo y cómo hacer los ajustes.

Datos sobre asma:

La OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma.

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños.

El asma está presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. Más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos.

A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los pacientes y sus familias, y pudiendo limitar la actividad del paciente durante toda su vida.