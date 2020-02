Aspiro a medalla olímpica, duermo y sueño con ella: Gaby López

La experiencia adquirida durante cinco temporadas en LPGA, ha dado a la golfista mexicana Gaby López la confianza de poder soñar con colgarse una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en la que sería su segunda cita olímpica después de su debut en Río de Janeiro 2016, donde ocupó el sitio 31.

De visita en la Ciudad de México, la jugadora capitalina de 26 años de edad habló de sus sueños y de cómo se prepara tanto física y emocionalmente para alcanzar sus metas, no sólo en el máximo circuito del golf profesional femenil en los Estados Unidos, sino en el evento que se le presente.

—¿Aspira Gaby a ganar una medalla olímpica?

“Claro que aspiro a la medalla, duermo y sueño con ella, pero no lo es todo, me preparo todos los días para ser mejor. El ponerle más importancia a uno u otro torneo le quita un poco el enfoque a mi preparación. Yo trabajo para todos los torneos, porque sé que al final voy a ser un poco más constante en darme la oportunidad cada fin de semana. Eso es lo que estoy buscando, una oportunidad para demostrarme a mí misma que puedo salir adelante una vez más bajo presión”.

Al mismo tiempo, Gaby es honesta cuando asegura que si bien aspira a una medalla olímpica, trabaja para ella sin que sea una obsesión porque su preparación no está enfocada para un evento en especial, sino para mejorar en general y esa postura la mantiene muy motivada.

“No tenemos que ponerle la atención a un sólo torneo, hay que ponerle atención a todo un proceso para llegar, y cuando le pongo la atención a mi proceso a esas cosas chiquitas, sé que pueden llegar a ser grandes. Al final voy a ser un poco más constante en darme la oportunidad cada fin de semana”.

—¿Cómo trabaja Gaby esa presión?

“La presión se domina de adentro hacia afuera, yo puedo dominar a Gaby mentalmente, emocionalmente, porque sé que las circunstancias se van a dar al final, tengo que seguir entrenando la parte mental y también física para llegar a donde yo quiera, creo que la principal alimentación es mental. Sé que ahorita Gaby es lo suficientemente buena para presentarse en cualquier torneo”, se expresa la ganadora de dos títulos en la LPGA.

—¿Cómo se dieron estos cambios en tu persona?

“Estoy trabajando con muchas personas y emocionalmente estoy tomando cursos, la palabra clave de Gaby es el agradecimiento. Me gusta probarme hasta dónde puedo llegar y saber que tengo mucho por dar. Saber que aunque estoy pasando por un buen momento, mi mejor golf aún no sale y sé que está ahí conmigo, tengo que trabajar y seguir adelante. “He aprendido mucho y he estado viendo el cambio. Estoy contenta de poder aprender, de poder escarbar a Gaby en los momentos más difíciles y en los mejores momentos”, sostiene plena en seguridad.

Fue en la temporada del 2016, cuando Gaby López debutó como profesional, pero fue hasta el 2018 cuando levantó su primer trofeo. Lo hizo en el Hainan, China en el torneo Blue Bay LPGA; el cual no se llevó a cabo en 2019 y este año tampoco pudo realizarse a causa de la epidemia del coronavirus.

Su segundo trofeo lo levantó el pasado 19 de enero al ganar el torneo Diamond Resorts Tournament of Champions que se jugó en Lake, Buena Vista, Florida. Triunfo que le permitió alcanzar su mejor posición en el ranking mundial (41) y mantenerse como la mejor jugadora de Latinoamérica.

Actualmente se encuentra en el tercer sitio en la lista de ganancias con 180 mil dólares en la actual temporada.

Lo que viene para la mejor golfista mexicana es trabajar en solidificar su swing. Hará trabajo en la Ciudad de México y en la playa para poder llegar de la mejor forma al torneo Kia Classic que será del 26 al 29 de marzo en Carlsbad, California y seguir su camino al primer Major de la LPGA, el ANA Inspiration, programado del 2 al 5 de abril en Rancho Mirage, California.