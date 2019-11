Asprilla le salvó la vida a Chilavert

Luego de un altercado en el campo de juego durante las eliminatorias mundialistas a Francia 1998 entre el colombiano Faustino Asprilla y el portero paraguayo José Luis Chilavert, el delantero cafetero evitó que el narcotraficante Julio Fierro, testaferro de Pablo Escobar asesinara al guaraní.

Al cumplir 50 años, el ex seleccionado colombiano narró que en el duelo celebrado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y que ganó Paraguay 2-1, él y Chilavert discutieron y el portero le pegó a Asprilla, ambos fueron expulsados.

Al término del partido, recibió una llamada de Fierro, que lo invitó a su hotel en la capital paraguaya, donde borrachos y con mujeres le ofreció “matar a eso gordo”, a lo que Asprilla respondió que estaba loco, que había sido un altercado en la cancha y eso ahí se quedaba, contó a Telepacífico.

“¿Cómo así?, ¿ustedes están locos?, van a acabar con el futbol colombiano, eso no puede ser. Lo que pasó en la cancha, quedó en la cancha. Chilavert me pegó el puño, alegamos, nos expulsaron y ya, eso termina ahí”, reveló.