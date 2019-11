Atacan a familia LeBarón en Chihuahua; tres mujeres y cuatro menores fueron asesinados

A decir de integrantes de la familia, el grupo delictivo que perpetró el ataque cortó las comunicaciones de la región y mantuvo un cerco en la zona por lo que no fue posible reportar el hecho y por ende no llegó al lugar ninguna fuerza policiaca.

Al menos siete miembros de la familia LeBarón murieron al incendiarse la camioneta en que viajaban, luego de un ataque a balazos por un grupo armado en los límites de Chihuahua y Sonora.

De acuerdo con las primeras versiones los miembros de la comunidad mormona viajaban en caravana, del municipio de Bavispe, Sonora, hacia la comunidad menonita de Galeana, en Chihuahua.

La familia LeBarón es conocida en la región norte del Estado por la gran producción agrícola.

La noche de ayer, Julián LeBaron, activista, informó a distintos medios de comunicación que las víctimas son tres mujeres adultas y cuatro menores de edad, entre ellos una pequeña de tan sólo 6 años.

Julián indicó que primero fue hallada una camioneta en la que viajaba Rhonita LeBarón y sus cuatro niños. Más tarde fueron encontradas Donna y Cristina LeBarón sin vida; los niños con los que viajaban lograron escapar y corrieron de regreso al rancho.

Aproximadamente a las 23:00 horas de ayer, el activista informó que se organizó un grupo de búsqueda en virtud de que un pequeño no había sido localizado.

Añadió que en días pasados la familia denunció amenzas por parte del crimen organizado; sin embargo, éstas no fueron atendidas.

BÚSQUEDA. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre el operativo de búsqueda en la zona.

“La #SSPC informa a través de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora que se instruyó el reforzamiento del estado de fuerza en Bavispe con motivo de las denuncias sobre la desaparición y agresión a varias personas que se desplazaban a La Mora.

“Elementos de Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal están en la región desplegando un operativo de búsqueda”, reportó la dependencia a través de redes sociales.

Los últimos reportes no oficiales indicaron que tras los atentados en contra de tres vehículos en los que viajaba la familia, habían resultado fallecidos nueve menores de edad y tres mujeres.

No obstante esta información no fue corroborada por autoridades.

