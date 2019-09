Atacan base de EU y un convoy militar de la UE en Somalia

El grupo yihadista Al Shabab se atribuyó hoy un atentado a una base militar de EU en Somalia, sin que, por ahora, se sepa si hubo víctimas, pero no se pronunció sobre otro ataque a un convoy militar de la Unión Europea (UE,) a cuyo paso estalló una mina en Mogadiscio sin causar daños personales.

El ataque contra EU ocurrió en la base de Baledogle, a unos 90 kilómetros al noroeste de Mogadiscio y donde los estadounidenses entrenan a las fuerzas especiales somalís, confirmó un testigo presencial al portal informativo somalí Goobjoog News.



"Yo estaba a unos 300 metros cuando dos camiones (con yihadistas) llegaron al campo", dijo la fuente bajo condición de anonimato, al precisar que esos vehículos "eran como los usados en el ataque del 14 de octubre" de 2017.



Ese día, al menos 587 personas murieron en un atentado con camiones bomba perpetrado por Al Shabab contra un hotel y un mercado en Mogadiscio, en el peor ataque en la historia de Somalia.



Según la misma fuente, un fuerte intercambio de disparos se produjo entonces entre los yihadistas y los militares de la base -desde donde EEUU efectúa también ataques con drones contra Al Shabab- antes de la retirada de los atacantes.



En un comunicado,



El grupo yihadista se atribuyó la autoría del atentado en un comunicado, en el que aseguró que, "tras traspasar los perímetros de la muy fortificada base, los muyahidines (combatientes islamistas) atacaron la base militar, entablando con los cruzados en un intenso tiroteo".



Efe se puso en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Somalia en relación con el ataque, pero no recibió respuesta.



También hoy un convoy militar de vehículos blindados de la UE recibió el impacto de una mina que explotó a su paso cuando circulaba en Mogadiscio tras desarrollar unas actividades en el Ministerio de Defensa somalí.



El convoy forma parte de la Misión de Entrenamiento de la UE (EUTM-S) que adiestra al Ejército somalí para combatir amenazas como la de Al Shabab, confirmó la misión en un comunicado.



"Ningún soldado resultó herido en la explosión. Dos vehículos sufrieron daños. El personal de EUTM-S no efectuó ningún disparo en este incidente", se explica en la nota.



Mogadiscio sufre frecuentemente atentados de Al Shabab, organización terrorista que se afilió en 2012 a la red internacional Al Qaeda, que controla parte del centro y el sur del país y aspira a instaurar en Somalia un Estado islámico de corte wahabí.



Somalia vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin un Gobierno efectivo y en manos de milicias radicales islámicas, señores de la guerra y bandas de delincuentes armados.