Ataque turco a kurdos en Siria genera insólita rebelión republicana contra Trump

Dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, traicionara a sus aliados kurdos en Siria, Turquía comenzó su anunciada invasión del norte del país árabe, abriendo un nuevo frente de guerra en el país árabe de Oriente Medio.

En medio de la confusión por noticias de primeros bombardeos de cazas turcos sobre zonas pobladas por kurdos, que amenaza con una nueva crisis de refugiados, las críticas en EU arrecian sobre la retirada de las tropas estadunidenses de Siria ordenada por Trump, que deja en evidencia no sólo el carácter imprevisible y traicionero del inquilino de la Casa Blanca, sino una humillante derrota de EU sobre su enemigo de siempre, Rusia, que podrá así cantar victoria junto a su aliado en Damsaco, Bachar al Asad.

“Le dijeron que no lo haga”. Uno de los principales aliados de Trump en el Congreso, el senador Lindsey Graham, consideró que este puede ser “el mayor error de su Presidencia”.

“Espero que él (Trump) esté en lo cierto. No creo. Sé que todos los militares (del Pentágono) le han dicho que no haga esto, así que si sigue adelante con esto, sería el mayor error de su Presidencia”, dijo Graham a Fox News.

El legislador advirtió de que el repliegue estadunidense del norte de Siria ordenado por Trump deja a los kurdos expuestos, con lo que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) podría reactivarse.

“El aislacionismo estadunidense no funcionó antes de la Segunda Guerra Mundial. No funcionó antes del 11/S. No funcionará ahora”, tuiteó el senador.

El presidente del Senado, Mitch McConnell, fiel escudero de Trump en sus múltiples escándalos, desde abusos sexuales a la separación y confinamiento de niños migrantes y ahora contra el impeachment, declaró que “una retirada precipitada de las fuerzas estadunidenses de Siria no sólo beneficiaría a Rusia, Irán y el régimen de El Asad, sino que aumentaría el riesgo de que el Estado Islámico y otros grupos terroristas se reagrupen”.

“Traición”. Más contundente, otro senador republicano (otro de los que tarde o temprano votarán en la Cámara alta si el presidente debe ser sustituido o no), se atrevió a decir lo que sólo dicen los demócratas y la prensa liberal.

“Esta traición a los kurdos también dañará severamente nuestra credibilidad como aliados en todo el mundo”, por lo que dijo que “el presidente Trump debería reconsiderar esta decisión inmediatamente”.