Atención especial e individualizada para adultos mayores con cáncer de mama

Tócate para que no te toque.

El día internacional del cáncer de mama busca concienciar a la sociedad de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad. Porque el cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en mujeres ya que: 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. representa el 16% de todos los cánceres femeninos según la OMS y está aumentando especialmente en los países en desarrollo, donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas.

El cáncer de mama no es prevenible, y generalmente se detecta en etapas avanzadas, lo que impide su rápida atención ya que es curable cuando se detecta a tiempo, las señales de alarma pueden ser diferentes en cada mujer y se han identificado ciertos factores de riesgo que pueden ser modificables, ya que independientemente del factor genético, el 21% de todas las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo son atribuibles al consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, y la falta de actividad física.

Algunas señales de advertencia del cáncer de mama que pueden autodetectadas por medio de la autoexploración mensual son:

Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo). Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama. Irritación o hundimientos en la piel de la mama. Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama. Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Las mujeres mayores de 65 años que padecen cáncer de mama, requieren una atención especializada, idealmente con un enfoque multidisciplinario, y el tratamiento individualizado debe “estar acoplado a la situación biológica que vive por su edad”, aseguró el oncólogo médico, Dr. Julio César Garibay Díaz.

Dijo que la población en general y parte del gremio médico, “están habituados a relacionar el cáncer con una enfermedad grave, lo que es cierto, e interpretan que todos los tratamientos son muy agresivos, sobre todo en las personas de edad avanzada”. Lo cierto, agregó, es que es posible darles una buena atención individualizada, considerando las condiciones de salud y la dependencia para realizar actividades cotidianas.

Hay que entender que uno de los factores de riesgo para el cáncer de mama “es justamente el ir avanzando en la edad”. Mientras más edad tenga la mujer, “más riesgo tiene de desarrollar cáncer de mama”.

Señaló que existen varios tipos de cáncer de mama y cada uno tiene manifestaciones específicas y un comportamiento diferente. En las mujeres menores de 65 años, “los tipos de cáncer de mama más comunes suelen ser biológicamente los más agresivos y de mayor riesgo”, mientras que en las mujeres mayores de 65 años “suelen presentarse diferentes tipos de cáncer de mama con distintos fenotipos, de los cuales algunos son menos agresivos”.

Sin embargo, prosiguió el Dr. Julio César Garibay Díaz, “cuando se revisan las estadísticas para ver a qué grupo le va mejor, vemos que a las mujeres de 65 años o menos”. En cambio, las pacientes con cáncer de mama de 65 años en adelante “tienen una situación diferente, pues no estamos conscientes de que necesitan un trato especial por su condición de adulto mayor”.

De esta manera, añadió, el tratamiento “debe estar acoplado a la situación biológica que vive por su edad. Se tiene que adecuar a sus necesidades, a su estado funcional; se debe saber que tan independiente es la paciente, por ejemplo, saber si se mueve por sí sola, si puede vestirse, y así adecuar el tratamiento a sus condiciones”.

Con base en anterior la paciente mayor de 65 años con cáncer de mama requiere “un abordaje multidisciplinario no sólo por tener esa edad, sino que también debe incluirse a quienes tienen necesidades geriátricas, pues al considerar esto se orienta el esfuerzo médico y el tratamiento, para obtener mejores resultados”.

En cuanto al cáncer de mama triple negativo, el Dr. Julio César Garibay Díaz dijo que es uno de los más difíciles de tratar, además de que es muy agresivo, por lo que hay menos opciones de tratamiento disponibles. La incidencia oscila entre el 15 y 20 por ciento y es más común en mujeres menores de 65 años, aunque también hay casos en adultos mayores.

Destacó que actualmente se dispone de una nueva alternativa de quimioterapia para tratar el cáncer de mama triple negativo, denominada paclitaxel unido a albúmina, en una formulación de nanopartículas, que es una terapia con menos toxicidad, que mejora la tasa de respuesta patológica, es decir, que las pacientes quedan libres de tumores antes de llegar a la cirugía, lo que lo hace único y novedoso.

No dejes de autochecarte y someterte al tratamiento personalizado, no te automediques y realízate una mastografía a partir de los 40 años de edad. El cáncer de mama no tiene que ser un diagnóstico de muerte si es detectado y controlado a tiempo

havh