Atención primaria, “pieza esencial” del nuevo sistema de salud: Alcocer

El Gobierno de la República está “firmemente convencido” de que la forma de alcanzar el acceso universal a la salud, de manera no segmentada, es mediante la atención primaria como una “pieza esencial”, con su bastión fundamental de equidad, calidad y seguridad.

El Gobierno de la República está “firmemente convencido” de que la forma de alcanzar el acceso universal a la salud, de manera no segmentada, es mediante la atención primaria como una “pieza esencial”, con su bastión fundamental de equidad, calidad y seguridad.

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó lo anterior al participar en la Audiencia Pública de Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, y aseguró que la salud no es un privilegio o una mercancía, sino un derecho humano fundamental.

En el salón de Protocolo de la Cámara de Diputados, el funcionario federal aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación recibió un sistema de salud muy fragmentado y segmentado, debido a las políticas instrumentadas por regímenes anteriores que “fueron una fuente de corrupción e influencias”.

Expuso que se abandonaron los servicios a las comunidades, se saturó la prestación de los mismos, hubo gestión de personal no capacitado, un suministro escaso y limitado de medicamentos y se prolongaron los tiempos de espera en el sector salud.

Alcocer Varela aclaró que “todo esto fomentó un trato inhumano en los sectores más humanos”, pues, por ejemplo, a través del Seguro Popular se cubría atención médica en casos de ataques al corazón hasta que el paciente tuviese 60 años, cuando este problema se presenta en la población que envejece.

Acompañado por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, Alcocer Varela señaló que, por ello, el gobierno actual busca y lucha por un sistema de atención médica centrado en el individuo, la familia y la comunidad.

"Nuestro nuevo sistema de salud federal, en la Cuarta Transformación, tendrá bajo control los recursos financieros, humanos, materiales e instalaciones para poder abordar los determinantes sociales de salud y de esta manera se eliminarán las barreras financiera, geográfica, cultural y de género que tienen fragmentado al sector", afirmó.

Expuso que proporcionar atención primaria de salud significa no sólo escuchar y actuar de acuerdo con las demandas de quienes no han sido escuchados, sino asegura una reorganización de los servicios que no se limiten al primer nivel y den pauta al establecimiento de redes integradas de servicios.

El funcionario federal comentó que no se puede limitar la salud a un conjunto de paquetes y medidas como lo hacía el Seguro Popular, pues “nuestra gente merece mucho más y mejor garantía de salud”.

Con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar es el momento de mirar hacia el futuro, hacia los próximos 40 años. "El camino no es fácil, exige perseverancia y compromiso, pero no estamos solos”, agregó.

WG3