Atlantique: Una denuncia social en una historia de amor que va un poco más allá

Ada y Souleiman son dos jóvenes que viven en Dakar —capital de Senegal— y están muy enamorados uno del otro. Ella —como dictan sus tradiciones— está prometida en matrimonio a otro hombre, y él trabaja afanosamente como obrero en una construcción para conseguir dinero y poder ofrecerle un futuro a su amada y juntos escapar de ese compromiso forzado.

Pero las cosas no le están saliendo bien a Souleiman: en la obra donde trabaja no les están pagando, y su capataz sólo le da largas al asunto. Tras varios meses de encontrarse empantanados en la misma situación, él y varios de sus compañeros y amigos barajan la posibilidad de abandonar el país y tratar de llegar a Europa en un bote. La idea lo seduce, pero a Ada no le agrada, ni tampoco a las mujeres de los otros involucrados; por lo que deciden escabullirse y emprender su sinuoso viaje sin avisarles ni despedirse de ellas.

En los días siguientes a la partida de su amado y al no tener noticias suyas ni del grupo de viajeros del cual formaba parte, se rumora que ha perecido en altamar. Ada se deprime por ello, y es aconsejada por una de sus amigas de aceptar su compromiso nupcial y casarse a la brevedad para mitigar un poco su pena. Finalmente, de mala gana, acepta, pero en la víspera de la boda pasan cosas raras: el lecho nupcial arde en llamas sin motivo ni responsable aparentes; una extraña fiebre se apodera de varias personas (casi todas ellas mujeres) quienes se comportan de forma inusual, y otros extraños sucesos similares. El oficial de policía designado en la investigación sospecha que el joven desaparecido está implicado y que se las ha ingeniado para volver allí de alguna forma. Y conforme la trama avanza, él y Ada descubrirán que efectivamente Souleiman ha vuelto, aunque no de la forma en que ellos imaginaban.

Ésta es la anécdota central de Atlantique, primer largometraje de ficción de la actriz parisina (pero de raíces senegalesas) Mati Diop. La formación previa de la realizadora en el terreno documental, es patente en este trabajo cuya historia sienta sus cimientos sobre una de las grandes problemáticas de esa región (y del mundo): la inmigración que millones de personas emprenden con rumbo a naciones de primer mundo en busca de un mejor porvenir, porque en sus países natales escasean las oportunidades y en cambio abundan la pobreza, la corrupción e incluso, la violencia.

Dicha problemática es abordada aquí a través de una pareja, la cual, como si de unos modernos Romeo y Julieta se tratase, se enfrenta a un funesto futuro, no tanto por ancestrales rivalidades, sino por el status quo de su sociedad que les pone obstáculos de todo tipo en el camino a su felicidad y autorrealización. Y mientras aquellos amantes shakesperianos sucumbieron ante la adversidad, sus contrapartes senegalesas logran superarla y consumar su amor gracias a la intervención de un factor sobrenatural.

La introducción de ese factor y la manera equilibrada en que logra acoplarlo a diversos eventos secundarios vinculados con la trama principal, potenciándolos, es lo que le imprime un toque de genialidad y originalidad al filme, gracias al cual se nos revela a una directora con la habilidad de compaginar denuncia social, cuestiones de género y cine fantástico en una misma obra. Un gran debut.