Atrae la Fiscalía General de la República investigación de detenidos en Tepito

La Procuraduría capitalina turnó la investigación de los 31 detenidos de la Unión, armas y droga a la Fiscalía General de la República (FGR), pues por la cantidad de narcótico y el tipo de armas incautados la noche del martes en Tepito, se excedía la jurisprudencia de la dependencia capitalina, así como por el delito de la portación ilegal de armas, que es de orden federal.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina,la madrugada del lunes en una vecindad de la Calle Peralvillo, justo en el número 33, conocido como La Fortaleza, que funcionaba como centro de operaciones.

Iban tras El Lunares, jefe de la plaza de Tepito; sin embargo, no lo encontraron. En el operativo también fue descubierto un narcotúnel, el cual conecta desde una vecindad en Jesús Carranza a la vecindad de Peralvillo.

En las casas cateadas, la policía encontró diversos altares, uno de ellos con fotografías de los sicarios levantados y ejecutados del grupo criminal, junto a figuras de la Santa Muerte, Jesús Malverde y San Judas Tadeo; en otra vivienda, altares de santería: máscaras, cráneos, cruces, palos y figuras africanas.

A LA NORMALIDAD. Un día después del operativo realizado en la colonia Morelos, donde fueron detenidas 31 personas relacionados con la Unión de Tepito, comerciantes, familias y hasta compradores vuelven a una supuesta tranquilidad y normalidad, pues habitantes y comerciantes admiten que fue un buen golpe al hampa, pero saben que esta organización abarca mucho más.

El mercado abrió como cada día a las 9:00 horas y las personas llegaron personas a volver a surtir mercancía, comprar cosas más baratas o la ya conocida piratería.

“Pues uno se entera rápido por el barrio, pero no podemos dejar de vender, que se escondan los que matan o roban pero nosotros trabajamos para comer”, dijo Humberto, comerciante de ropa deportiva.

Otros aseguran que no hay nada qué temer pues los líderes siguen mandando; afirman que los detenidos en el operativo del lunes son sólo un pequeño grupo y lo incautado resulta una minucia en comparación con la cantidad de armas y drogas que maneja el grupo delictivo.

La policía capitalina sigue haciendo rondines por la zona, pero a pesar de eso muchos de los habitantes de la zona temen a un conflicto armado entre autoridades y delincuentes.

“Las balaceras no se hacen en el barrio, eso todo el mundo lo sabe, pero si se provoca al perro se puede desatar una pelea entre la Unión y la policía, y no queremos que se desaten las balas a nosotros que no tenemos nada que ver”, explicó Aurora otra vendedora del lugar.