Atropello intencionado deja 30 heridos en un carnaval en Alemania

Al menos 30 personas, entre ellas varios niños, resultaron heridas ayer al ser embestidas por un carro durante un desfile de carnaval en la localidad de Volkmarsen, en el estado alemán de Hesse, en el centro del país. Siete de los atropellados se encuentran graves y el diario alemán Bild apunta que algunos se encontrarían en peligro de vida o muerte.

Hacia las 14:30 horas, un Mercedes gris metalizado derribó la barrera y arrolló a la multitud que desfilaba por la calle celebrando el Rosenmontag (lunes de las rosas), momento culminante de los carnavales, sobre todo en las regiones del centro y oeste de Alemania.

EL AGRESOR ES ALEMÁN. El conductor, que fue detenido por la policía, es un alemán de 29 años de la zona, de perfil parecido al que hace seis días tiroteó desde su coche a los inmigrantes que frecuentaban dos bares turcos en la ciudad de Hanau, también en el estado de Hesse, que dejó un saldo de diez muertos. La policía calificó la masacre de crimen de odio de extrema derecha.

En cuanto al atropello de ayer, la portavoz de la policía, Henning Hinn, declaró que “el agresor no estaba borracho, por lo que estamos trabajando bajo la presunción de que se trata de un acto deliberado”. El Departamento de Interior de Hesse dijo al respecto que, aunque no tienen indicios de que haya motivaciones políticas, no puede descartar que se trate de un atentado.

Medios locales apuntan que el agresor, quien resultó herido y fue ingresado en un hospital psiquiátrico —por lo que, de momento, no puede ser enjuiciado—, tenía antecedentes policiales por delitos como alteración del orden público y lesiones.

“SE DIRIGÍA A LOS NIÑOS”. Según testigos presenciales, el conductor aceleró al dirigirse hacia la gente que festejaba entre disfraces. El vehículo rodó unos 30 metros antes de pararse. El diario Waldeckische Landeszeitung asegura que “los testigos tuvieron la impresión de que el conductor se dirigía principalmente a niños, aunque este extremo no ha sido confirmado”.

Como medida de precaución, todos los desfiles de carnaval del estado de Hesse han sido cancelados.