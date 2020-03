Aumenta a siete los contagios de COVID-19 en Jalisco

Confirmó la Secretaría de Salud Jalisco el hallazgo de cinco nuevos casos de coronavirus COVID-19, ahora se tiene el registro de siete personas infectadas, dos de ellas asintomáticas; se descartaron 50 casos en sospecha y se mantienen 13 en proceso.



Informó el titular de la SSJ, Fernando Petersen Aranguren, que el caso tres es un hombre de 40 a 44 años, residente de Guadalajara que realizó un viaje a Estados Unidos, llegó el 29 de febrero y el 10 de marzo comenzó con los síntomas, fue atendió en un hospital privado.



El caso cuatro es una mujer de 50 a 54 años, residente de Zapopan, tuvo contacto con un caso confirmado del 5 al 7 de marzo, inició con los síntomas el 11 de marzo, ella llamó a la Línea COVID-19 para reportar su caso.



El caso cinco es un hombre de 45 a 49 años, residente de Guadalajara, viajó a España, llegó el 11 de marzo y ese mismo día comenzó con síntomas. Los casos seis y siete son esposos, un hombre de 70 y 74 años y una mujer de 50 a 54 que no presentan síntomas, ambos viajaron a Suiza y España, llegaron al país el 11 de marzo.



Todos los casos positivos se encuentran en aislamiento domiciliario; además de dar seguimiento a 59 casos de contacto de estos cinco nuevos pacientes.



Y aunque se han tomado acciones de aislamiento, en el sector público y privado, en escuelas principalmente, la recomendación es que no salgan de sus casas sólo cuando sea necesario; hay población que no está acatando estas medidas, se prevé un pico de casos positivos a finales de este mes de marzo.



“A todo el mundo le estamos diciendo que tiene que aislarse, es importante, no tiene que aislarse sólo los portadores o los que estuvieron en contacto, el mensaje que estamos mandando con la suspensión de clases es que todos deberíamos de estarnos guardando, especialmente los mayores de 60 años, pero es importante, el mensaje es: hagamos distanciamientos sociales”, insistió el secretario de Salud Jalisco.



Uno de los cinco nuevos casos fue atendido mediante la línea telefónica COVID-19, 38 23 32 20; misma que ha presentado saturación, sin embargo, se han tenido 650 llamadas que han sido de broma; se pide a la población que llame sólo cuando se presenten síntomas: tos, dificultad para respirar, pero sobre todo, que sepan que han estado en contacto con alguna persona que viajó internacionalmente o de contacto aquí en el Estado; anunció Petersen Aranguren que aumentarán las líneas de atención.



“Estamos aumentando a 10 líneas telefónicas en los tres turnos, vamos a ver que va a haber una desaturación importante; las llamadas hasta el momento son dos mil 807, pensamos que con 10 líneas en los tres turnos vamos a descongestionar muchísimo”, agregó Petersen Aranguren.

ijsm