Aumentan remisiones por alcoholímetro a El Torito

El director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, El Torito, Carlos Aguilar Cueto, aseguró que el programa Conduce sin Alcohol, implementado por el Gobierno de la Ciudad de México, se ha endurecido.

Dijo que se ha llegado a un acuerdo con diferentes dependencias y empresas que manejan las redes sociales para que no compartan la información de dónde se instalan los puntos de revisión.

“Al contrario, se ha endurecido un poco más el programa. La gente buscaba burlarlo por diferentes formas: por aplicaciones, por internet, pero ahora ya no”.

Indicó que en promedio están recibiendo en El Torito arriba de 200 conductores que sobrepasaron los niveles de alcohol de jueves a domingo.

Explicó que en 2019 llevan más de 10 mil ingresos de alcoholímetro al centro de sanciones.

“Ya se superó por más de 600 ingresos a 2018”, indicó Aguilar Cueto.

Explicó que al no darse a conocer, en redes sociales y medios de comunicación, los puntos donde se instala el programa Conduce sin Alcohol, forzosamente los conductores tienen que pasar por los sitios de revisión.

“Lo que pasa es que como ya no compartió la gente la información de dónde se encuentra el punto de alcoholímetro, forzosamente tuvieron que pasar por este punto”.

—¿Cuántas remisiones hubo en 2019?—se le preguntó.

—No te puedo dar un número exacto hasta ahorita, pero por lo menos a lo que va hasta este día llevamos más de 10 mil ingresos de alcoholímetro en 2019.

“Ya superó por más de 600 ingresos a 2018. Masculinos, obviamente el mayor género que ingresa, las mujeres hasta eso ha disminuido considerablemente”.

—¿El porcentaje de ingreso de masculinos?

—Creo que es el 95%.

— ¿Y las mujeres que son detenidas en los puntos de alcoholímetro de qué edades son?

—Son variables, son de 25 en adelante.

MENÚ ESPECIAL. Quienes pasen Navidad y Año Nuevo en El Torito tendrán un menú especial, igual al de las personas recluidas en penales de la Capital del país.

El menú para quienes sean sancionados por conducir con exceso de alcohol en la sangre el 24 de diciembre incluirá: ensalada de manzana con piña, pierna en salsa de tamarindo, puré de papa, postre y ponche. Mientras que el 31 se dará ensalada de manzana con zanahoria, pierna en salsa de mango y chipotle, espagueti a la crema, postre y ponche.