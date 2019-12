Aumento al salario mínimo, deuda histórica: Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Arturo Herrera, sostuvo que el incremento al salario mínimo que se anunció la víspera, “no es un regalo del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que se trata de una deuda histórica que se tenía”, al tiempo que rechazó posibles incrementos en trámites como el pasaporte, licencias de conducir e hipotecas “en absoluto, no tiene nada que ver con eso”.

El debate del incremento al salario mínimo y un eventual de los efectos sobre el empleo y la inflación es relativamente nuevo en México, aunque es un debate ya muy establecido y saldado en medios internacionales.

Refirió que en la década de los años 90, en Estados Unidos, se dieron aumentos importantes en algunos casos similares a los que se han registrado con nosotros en los últimos dos años después de un congelamiento del salario mínimo Federal de más de 10 años “hubo un ejemplo muy conocido, por un aumento salarial en New Jersey, pero no en Pensilvania y todo mundo pensó que iba a haber una caída en el empleo en New Jersey, y un aumento en Pensilvania y ocurrió lo opuesto, una de las razones es que cuando los salarios medios tienen una distancia muy alta contra los salarios mínimos como en el caso de Estados Unidos no tiene impacto ni en empleo ni en inflación”.

Enfatizó que el hecho de que el recién anunciado aumento salarial fuera una decisión de común acuerdo con el sector empresarial quiere decir que ellos también estaban conscientes de la necesidad de dicho incremento al ingreso de los trabajadores.

“No es un regalo del T-MEC, es una deuda histórica desde 1982. El salario mínimo había perdido un 75 por ciento de su valor y está pérdida incluso precede al primer acuerdo comercial”, por lo que dijo, es algo que se tenía que hacer independientemente de la política comercial”, precisó.

Indicó lo anterior, al término de una conferencia en la que estuvo acompañado de la embajadora de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en nuestro país, Corin Robertson y el alcalde financiero de The City of London Corporation, William Russell, en la cual dieron a conocer el lanzamiento del Programa de Servicios Financieros del Fondo de Prosperidad, a través del cual se invertirán 9.5 millones de libras esterlinas, (alrededor de 240 millones de pesos), para impulsar la inclusión financiera y cerrar la brecha en el país.