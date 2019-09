Aumento al salario mínimo, ruta correcta al desarrollo

Recientemente, el presidente de México, López Obrador reconoció que, a pesar del aumento del 16 por ciento que se dio al salario mínimo en nuestro país, en naciones que más migrantes originan, como Guatemala, Honduras y El Salvador, la remuneración económica es del doble.

Es decir, un trabajador centroamericano, gana dos veces más que un mexicano debido al enorme rezago salarial que padeció nuestro país a lo largo de cinco sexenios; por ello, López Obrador se comprometió a tratar dicho tema. Incluso mencionó que a diferencia de México, el éxito de China se debió a la precariedad de los sueldos “lo que convirtieron a la nación asiática en la fábrica del mundo, pero, una vez en la cima, los chinos nos superaron en salario pues ahora son muy superiores a los de México” situación que nunca pasó en nuestro país toda vez que muchas empresas hicieron aquí su fortuna a costa de los trabajadores, a quienes se les estancó con salarios míseros.

Como es bien sabido, la institución encargada de la evaluación, viabilidad y aumento de la percepción económica de los trabajadores, es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), una institución que fue presidida durante cinco sexenios por Basilio González Núñez, a quien especialistas le atribuyen el enorme estancamiento que ha tenido el salario mínimo en México a tal grado de ser uno de los más raquíticos del mundo, mientras don Basilio percibía 173 mil pesos al mes.

Incluso, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el salario mínimo de México no sólo es el más bajo entre los 35 países miembros, sino también de América latina y el Caribe, toda vez que apenas superamos a Cuba y Venezuela, países que, dicho sea de paso, tienen un bloqueo comercial que podría estar mermando el ingreso de sus trabajadores.

La gravedad de este fenómeno originado a lo largo de 25 años de estancamiento salarial radica en que el 95% de la población económicamente activa en México (PEA) es de 53 millones de trabajadores, de los cuales, sólo el 5% alcanzan ingresos mayores a cinco salarios mínimos, mientras que el otro 95% obtiene ingresos menores a los 12 mil pesos mensuales de acuerdo con datos de organismos internacionales.

Todo ello, se traduce en un enorme daño a la democracia mexicana, a la Constitución Política federal, pero, sobre todo, a la clase trabajadora de nuestro país que, por más de dos décadas y media, ha perdido su poder adquisitivo al estancarse en una pobreza laboral que le permite percibir un promedio de 0.58 dólares la hora, es decir, unos 11 pesos la hora (88.36 pesos al día) de acuerdo a estudios realizados.

Por ello, y debido a que desde hace años en la Cámara de Diputados y en este espacio lo hemos estado pidiendo, celebro que, por primera vez un titular del ejecutivo federal, en este caso López Obrador, se comprometa públicamente a revisar esta situación que a todas luces está mermando el desarrollo nacional, toda vez que, mientras no haya una retribución conforme a la Carta Magna, el país podrá tener progreso, mas no desarrollo, dos conceptos que suelen ser confundidos en discursos políticos pero que no pueden ser iguales ya que de nada sirve que haya inversiones para infraestructura que genere empleos si éstos son tan mal pagados que ni siquiera se pueda dar cumplimiento al artículo 123 constitucional que dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley”. Además, “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” Y hasta la fecha, nadie que gane el salario mínimo estaría en condiciones de cumplir con sus necesidades básicas.

*Alcalde de Venustiano Carranza

Twitter: @julioc_moreno