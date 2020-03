Aumento en portación mantiene empantanada discusión sobre mariguana

El aumento de cinco a 28 gramos en la portación de mariguana para uso lúdico es el punto álgido que ha polarizado la discusión del anteproyecto de dictamen en materia de regulación de la cannabis que este miércoles será discutido en comisiones del Senado y en su caso aprobado.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que es un tema polémico pero confío en que se alcancen consensos para que salga esta ley que deber salir antes del 30 de abril que fijo como plazo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, la bancada del PAN advirtió que no transitará con ese documento tal y como está planteado, pues están en contra de que se aumente el gramaje de portación para uso recreativo al considerar que se puede convertir en un problema de salud pública.

“No queremos que se aumente el umbral de los cinco gramos, y ahí hay una diferencia grande, pero ver las opciones del cultivo y comercialización, hay apertura para ver, para abastecer hasta estos cinco gramos, que pueda utilizar cualquier persona, que pueda ser incluso considerada como un problema de salud pública”, explicó el senador Gustavo Madero.

El panista se dijo extrañado de que en el dictamen se pretenda aumentar y multiplicar por 10 el número de carrujos que pueda portar el consumidor por 15. “ Son cantidades que no se justifican”, dijo.

El coordinador del PRD en el Senado,Miguel Ángel Mancera, confirmó que no hay consensos y está más complicado que la ley sobre outsourcing.

“Ahí, sí no se ha encontrado consenso, pues hay quienes están en desacuerdo que se entre a la parte de uso adulto. Yo en lo personal creo que se debe entrar al uso adulto (…) Sería un error si nuestro país no entrara a eso (…) Y hay posturas aquí en el propio Senado de la República, en grupos parlamentarios, en donde el uso lúdico no está transitando (…) Está más complicado que el outsourcing”, explicó.

El anteproyecto que busca regular el uso de la mariguana plantea autorizar el uso del cannabis para fines lúdicos y recreativos en espacios privados únicamente para mayores de edad; además, permitirá el uso y producción de dicha sustancia con fines médicos o farmacéuticos, terapéuticos o paliativos.

Contempla cinco tipos de permisos: cultivo, transformación, venta, exportación e importación, e investigación. Como medida de justicia social para resarcir los daños causados por la prohibición, al menos el 40 por ciento de las licencias destinadas al cultivo deberán otorgarse preferentemente a pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias.

Las personas podrán portar hasta 28 gramos de cannabis, en caso superar esta cantidad y hasta los 200 gramos, serán castigadas con una multa. Sólo será sancionada penalmente la posesión cuando sea superior a 200 gramos.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó una prórroga al Congreso de la Unión para atender este asunto, la cual vence el último día del actual periodo ordinario de sesiones, es decir, el 30 de abril de 2020.

