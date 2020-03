Aún no vislumbramos el impacto que dejará la pandemia: Lazcano

A inicios de febrero, Antonio Lazcano explicaba a Crónica algunos de los detalles biológicos del nuevo coronavirus COVID-19, así como aspectos evolutivos y científicos de la pandemia que aún no se vislumbraba tan grave en Europa o EU. Ahora, el investigador del origen de la vida y miembro de El Colegio Nacional realiza algunas reflexiones sobre el punto en el que nos encontramos, sobre las consecuencias sociales que traería consigo esta emergencia sanitaria mundial y sobre los héroes de este hecho histórico.

El Premio Crónica refiere que, platicando con sus amigos epidemiólogos, hay una conclusión sobre el COVID-19 que se mantiene entre los expertos: “nadie estaba preparado para una pandemia, aunque se llevaba décadas diciendo que se nos venía una nueva y que la enfrentaríamos con problemas serios”.

El biólogo recuerda que hace cuatro años, en una entrevista para TV UNAM hablaba sobre una conversación que tuvo con José Sarukhán acerca de los desastres globales que enfrentamos. “Entre estos se encontraban el cambio climático, la contaminación ambiental… pero lo que más le preocupaba al doctor Sarukhán era la rápida expansión de un patógeno. A su vez, yo pensé que, de ser el caso, se trataría de un virus de RNA, que ya había causado brotes como el MERS y el SARS. Se cumplió una predicción que era muy fácil de hacer”.

Por otra parte, el científico menciona que actualmente los países están enfrentando la emergencia con sus diferentes particularidades, como es el caso de la falta de inversión en el sistema de salud pública español o los descuidos inadmisibles de Italia. Sin embargo, también destaca el lado brillante de la situación. “Soy optimista y me alienta ver el nivel de cooperación internacional que se ha desarrollado, así como la rapidez de la investigación que se lleva a cabo”.

— ¿Pero cómo visualiza el escenario después de la pandemia?

— En los próximos meses nos espera una época muy dolorosa porque evidentemente el mundo en el que hemos vivido cambia con una rapidez enorme. Pero la parte que me produce más tristeza es que se van a cerrar muchas oportunidades de desarrollo individual para la gente joven, la más desprotegida. Los efectos económicos de la pandemia aún no los alcanzamos a percibir en toda su magnitud, como tampoco en el caso de otros sectores de la economía y el desarrollo. Sin duda, tendrá un impacto brutal.

Para poner un ejemplo, Lazcano refiere que hace varios años, charlando con el Nobel de Medicina Francis Krick y su colaborador Leslie Orgel, decían que en 1953 recibieron con mucha alegría la coronación de la Reina Isabel II, ya que les dieron el doble de ración de mantequilla y mermelada. “Hasta entonces me di cuenta de que ocho años después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial seguían racionando la comida en Inglaterra. Algo que refleja el impacto que pueden tener tragedias tan brutales como una guerra, aunque una situación equivalente de cambios extraordinarios los podríamos atestiguar con los efectos de la pandemia del COVID-19”.

El intelectual apunta que hay escenarios que no hemos visualizado del todo, después de que la pandemia llegue a su fin. “La sociedad de dispendio para ciertos sectores, así como los modos de vida muy cómodos para otros, se van a acabar”.

Por otra parte, la lección de esta pandemia es dejar claro lo que no debe de cambiar o incluso mejorar, añade. “Lo que no se puede acabar es la vigilancia epidemiológica, así como el desarrollo científico que permita desarrollar vacunas; pero debe haber un crecimiento equilibrado en todas las áreas de conocimiento, porque tampoco se puede priorizar el avance científico por encima de las artes, por ejemplo. En medio de la tristeza y desolación actual, han sido un refugio extraordinario”.

LOS HÉROES. Por otra parte, Antonio Lazcano hace énfasis en quienes serán reconocidos como los grandes héroes de esta emergencia. “Es totalmente claro, el personal médico. Platicando con un amigo infectólogo, que no reside en la CDMX, me decía —sin dramatismo— que era muy probable que se infectara; adicionalmente está en una edad que lo coloca en el grupo de riesgo.

“Adicionalmente, me conmovió ver a una enfermera extraordinaria, brillante, inteligente y sensible a quien quiero mucho y conozco porque fue de las enfermeras que me cuidó cuando tuve peritonitis; la veía cómo se protegía para tomar muestras de un paciente… Estos actos heroicos son de una magnitud que no alcanza a vislumbrarse”.

Pero hay otros héroes, señala, y son aquellas personas que no han podido mantenerse en el resguardo de sus casas debido a sus actividades productivas. “La conductora del metro, el recolector de basura, los electricistas, la gente que lleva las verduras a los supermercados, los periodistas (…) Todo refleja cómo la sociedad tiene un sistema circulatorio que sigue funcionando con personas que debemos ver con enorme respeto, algunas de las cuales, por su situación económica vulnerable, no están en las mejores condiciones”.

Las consecuencias de lo que dejará la pandemia aún no se vislumbran del todo, como dice Lazcano, como tampoco sus efectos en el futuro que si acaso se pueden entrever. Sin embargo, no hay duda que las habrá y el mundo habrá cambiado de nuevo.