“Autonomía, instrumento esencial contra el pensamiento único”

La lucha por la autonomía es contra la religión o filosofías impuestas desde el Estado, señala Pablo González Casanova. Recibe el Reconocimiento Autonomía Universitaria 2019.[ Isaac Torres Cruz ] La autonomía universitaria constituye un instrumento fundamental contra el pensamiento único, donde los poderes establecidos se imponen, a partir de distintas creencias y filosofías, señaló Pablo González Casanova, exrector de la UNAM. Durante su participación en la entrega del Reconocimiento Autonomía Universitaria 2019, que le fue otorgado ayer al igual que a diversos personajes e instituciones de Latinoamérica, el destacado académico dijo que en países como México, la historia de la autonomía forma parte de una lucha contra la dependencia del creer y saber metropolitano y “contra la independencia del creer y el saber de las clases dominantes y sus mediadores”. Durante el acto realizado en la rectoría de Ciudad Universitaria, puntualizó que éste es el tipo de pensamiento heterodoxo esencial, cuando la religión o filosofía que se imponen son las del Estado. “Abarca desde la lucha contra la teología oficial de los inquisidores, hasta la lucha contra el marxismo oficial y el socialismo o populismo de Estado. La lucha por la autonomía va contra el autoritarismo en las relaciones humanas, y en la interpretación de los textos sagrados, y no los religiosos, sino los que se decían materialistas. El pensamiento crítico impugna la sacralización de los textos no religiosos y su uso para legitimar al Estado”. UNIVERSALIDAD. Por otra parte, González Casanova mencionó que frente al entorno y panorama actual del país, existe un proyecto en México que deja una lección dentro y fuera de nuestras fronteras. “Es un movimiento iniciado hace unos años en el sureste que sigue cada vez más mostrando un objetivo que es universal: la disolución del poder de decisión en todas las comunidades de agricultores, empleados, trabajadores…, el cual ha defendido una región, aunque no es un asunto regional, sino que ha defendido los intereses nacionales, aunque no es un asunto nacional, sino universal”. En referencia al movimiento zapatista y los Acuerdos de San Andrés —que traicionó el Estado—, refirió que han propiciado un entorno sin narcotráfico, sin corrupción y donde se respetan las distintas creencias. “Debemos acostumbrarnos a la nueva historia, aunque no es nada fácil puesto que no podemos abordarlas sin creer que la historia actual es la del futuro”. RECONOCIMIENTO. En la ceremonia, el rector Enrique Graue otorgó medalla y diploma del reconocimiento a González Casanova; a la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara; a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; y a la Universidad de la República de Uruguay, así como, de manera póstuma, al diplomático Fernando Solana Morales y al exrector Alfonso Caso Andrade. “Aun cuando sus vidas se desarrollaron en tiempos y contextos diferentes, todos tienen un aspecto que los une: fueron conscientes del valor de la universidad pública y asumieron los riesgos para obtener o proteger su autonomía”. Agregó que estas personas e instituciones defendieron el pensamiento independiente y el respeto a la diversidad ideológica, y rechazaron con firmeza las injerencias o intereses ajenos a la vida académica. El rector de la UNAM manifestó además que la autonomía universitaria nos da la libertad necesaria para acercarnos a la verdad, abrir los derroteros del futuro y propiciar el desarrollo de la sociedad.