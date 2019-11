Avalan comisiones del Senado que legisladores mantengan fuero; el Presidente no

Con el voto en contra de la oposición, la mayoría de Morena en comisiones del Senado se allanó a los cambios que realizaron los diputados para mantener el fuero a diputados o senadores y que solo el Presidente de la República además de los gobernadores sean sujetos al nuevo catálogo de delitos donde se establece que ahora el jefe del Ejecutivo también podrá ser sujeto de juicio por hechos de corrupción y delitos electorales, además del delito de traición a la patria.

Con ello, ahora se excluye a los senadores y diputados de ser procesados por los delitos de traición a la patria, corrupción y electorales, como se aprobó en el Senado en marzo pasado al reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución en materia de fuero, pero que los diputados modificaron y exentaron a los legisladores federales de este supuesto.

La oposición manifestó su molestia e inconformidad por esta eliminación, que la Cámara de Diputados y en voz del vicecoordinador del PAN, Julen Rementeria, criticó que los diputados suprimieran el “piso parejo” para el presidente y los legisladores

“Peor, me parece que es prácticamente tirar a la basura las horas invertidas en estas comisiones. (…) Un ponerle, permítanme la expresión, el piso parejo tanto al presidente de la República como a los legisladores, para no sustraer a los legisladores de la obligación o de la posibilidad de juzgar al presidente por algunos delitos que ahí se establecían”.

El morenista Félix Salgado, también se pronunció contra esta decisión de los diputados.

“Me duele mucho tener que reconocer y darles la razón a los compañeros opositores. (…) Dicho en palabras mexicanas se echaron pa’ tras los diputados, les dio miedo, esa es la verdad, les dio miedo”.

Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI, manifestó su desconcierto por la conducta asumida por los diputados.

“Francamente no entiendo porque sí logramos ese consenso, porque sí todos estuvimos de acuerdo en el fondo, en la forma, en el alcance (…) por qué la colegisladora desestima todo lo que nosotros trabajamos, desestima todos nuestros argumentos en los que coincidimos todas las fuerzas políticas. Insiste en una propuesta que desde inicio era insuficiente, era parcial y no eliminaba el fuero y, ahora se pretende que hagamos como que no dijimos, como que no trabajamos, como que no mejoramos, como que no consensuamos, me parece un despropósito”.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para que sea puesto a discusión del pleno a la brevedad.