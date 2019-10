Avance de más del 70 por ciento en el control de incendios en BC

Un avance de más del 70 por ciento se tiene en el control de los incendios registrados en Baja California, informó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid; sin embargo, temen que puedan extenderse más, pues se esperan nuevas condiciones de Santa Anna esta semana.

Confirmó que hasta ahora se tienen confirmados tres fallecimientos y que hay otro que se derivó de un mal cardiaco que afectó a uno de los combatientes, más no murió directamente por los fuegos.

Indicó, junto con el titular de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas, que son más de 300 casas con pérdidas totales, y en cuanto al resto de las pérdidas materiales, aún no son calculadas, pues no han sido combatidos al cien por ciento los incendios.