Avanzan 54 indicadores sobre aprendizaje de alumnos michoacanos

Tener dificultades financieras para el pago de la nómina magisterial, no impidió a Michoacán avanzar en los indicadores educativos nacionales

Tener dificultades financieras para el pago de la nómina magisterial, no impidió a Michoacán avanzar en los indicadores educativos nacionales. Datos del Sistema Nacional de Indicadores Educativos, difundidos hoy por el gobierno estatal, señalan que la entidad escaló en 54 de los 63 indicadores que mide dicho organismo, dependiente de la SEP.

“No quiere decir que estemos asumiendo posturas triunfalistas o que hayamos superamos los retos, no; sino que tenemos claro el diagnóstico y no vamos a abandonar nuestro compromiso en materia educativa”, señaló el gobernador Silvano Aureoles.