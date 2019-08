Avanzan indagatorias en casos de feminicidios: CSP

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, admitió que pese a los esfuerzos que se han realizado aún se tienen que atender mucho más los casos de desaparición, feminicidio y violencia de género que ocurren en la Ciudad de México.

Respecto a las recientes declaraciones de familiares de víctimas de desaparición y homicidio que han denunciado la falta de eficacia y tortuguismo en las investigaciones como en el caso de Pamela, de Leslye o de Daniela, —en los que los deudos se han encargado de aportar los mayores indicios— la mandataria reiteró que la procuraduría sí está realizando su trabajo de investigación, pero por la secrecía de los casos no se han dado mayores detalles.

Comentó que no entrará en contradicciones con las víctimas pues ellos no sólo merecen todo su respeto, sino también toda su solidaridad y apoyo.

“Sí hay trabajo de investigación e inclusive en algunos casos hay trabajo con la fiscaliza del Estado de México, porque algunas chicas de la Ciudad han sido encontradas en el Estado de México y en muchos de los casos yo he visto personalmente a los padres y madres de las víctimas, entonces es un tema que tenemos que atender todavía más y que pues tiene que así como cualquier tema de violencia de género erradicarse en la ciudad”, señaló. Dijo que si existe algún familiar que ha sentido que no ha recibido la atención suficiente, por parte de la Procuraduría, ellos como autoridad tendrán que reforzar sus acciones para que exista la atención suficiente.

Caso Pamela Gallardo. Sheinbaum dijo que como delegada de Tlalpan en noviembre del 2017, fecha en la que Pamela Gallardo fue vista por última vez, ella personalmente contacto a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Gobernación, quienes en ese momento llevaban el tema de los secuestros.

“En aquel momento se hizo una búsqueda con caninos particularmente en la zona del Ajusco, ella sale de una fiesta y ahí es donde la ven por última vez entonces se hizo una búsqueda de caninos y algunos otros apoyos que se generaron”, explicó. Y se comprometió a contactar a la familia Gallardo “porque si la familia siente que no ha habido trabajo por parte de la procuraduría, pues tenemos que apoyarlos”.

Xochimilco. Sobre el tema de la desaparición y feminicidio de jovencitas en la alcaldía de Xochimilco, en los que la Procuraduría capitalina no había tenido avances significativos en los casos de Leslye Hernández y de Daniela Ramírez, amigos y familiares de ambas jóvenes ultimadas juntaron indicios de los crímenes, hallando conexiones entre estas chicas, como amigos en común en La Cebada y en el Barrio 18 y destapando un posible vínculo entre ambos feminicidios. La jefa de Gobierno explicó que muchos avances por la secrecía de la investigación no se hacen públicos, pero reveló que ya se está trabajando en una investigación en la zona de la Cebada y Barrio 18 en Xochimilco donde los familiares refirieron que puede existir alguna relación que los lleve al esclarecimiento de los casos.