AXA va por la consulta y la prevención

Fue hace más de dos décadas cuando la posibilidad de la subrogración de los servicios de salud del sector público al sector privado, sobre todo los de primer nivel, abrió una ventana de oportunidad para el sector asegurador interesando en participar en todos los niveles de atención de los usuarios de servicios médicos.

Fue así como, en espera de reformas al sistema de salubridad y, en especial a la Ley del IMSS, un grupo de empresas desarrollaron planes en torno a la operación de establecimientos en donde se atendiera a los pacientes con medidas de prevención y de atención de primera instancia para evitar complicaciones y mayores gastos como intervenciones de segundo nivel y, por supuesto, hospitalización.

En 2015, el gobierno federal dio a conocer una lista de jugadores autorizados en este sector. Desde entonces, Aseguradora AXA que dirige Alejandro Pérez Galindo cuenta con sus autori

Antes, en 1999 la reforma del 31 de diciembre de 1999 a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros hizo posible la creación de las Instituciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES). En su regulación participan la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Seguros. Y, precisamente, en la Secretaría de Salud opera la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.

Las ISES, por lo tanto, son entidades que cuentan con un entramado normativo que, en teoría, debería convertirlas en la gran plataforma para que los mexicanos cuiden su salud y que, en el caso de necesitar una mayor asistencia o cobertura, los gastos no se conviertan en historias catastróficas.

Y precisamente, AXA lanzó Keralty un concepto de atención médica, sicológica y dental de primer nivel que recupera las mejores prácticas del servicio y prevención. A través de un esquema anual, Keralty ofrece una lista muy completa de médicos para toda la familia que incluye pediatría y atención inicial a adultos mayores. El concepto de Keralty no tiene nada que ver con los consultorios que surgieron como hongos bajo la lluvia al amparo de las farmacias. Se trata prácticamente de pequeñas clínicas con tecnología médica de primer nivel y médicos en diferentes especializadas, más allá del médico general. Keralty, además, no enfrenta el conflicto de interés de los consultorios en farmacias que, si bien ofrecen una consulta muy barata o gratuito, compensan sus gastos y obtienen ganancias gracias a las abultadas prescripciones de medicamentos genéricos o de patentes, eso no importa. Está confirmado que los pacientes de estos establecimiento están incrementando el gasto de bolsillo en medicamentos que, en muchas ocasiones, no son la mejor opción. El mercado ya existe y la estratificación de los pacientes permite que coexistan todos los conceptos. Sin embargo, para ejercer un control del gasto inesperado de bolsillo, el concepto de AXA ofrece un valor agregado que, en teoría, debería reflejarse en una póliza más competitiva para los usuarios de su ISES.

Regresa la fábrica de sueños

El Grupo Televisa está regresando a sus conceptos ganadores como lo mandan los teóricos del marketing. Resulta que la producción de melodramas no sólo atrae y mantiene a sus audiencias en la televisión abierta sino que está generando nuevos atractivos para los consumidores de contenidos que buscan a los clásicos. El remake de la producción Cuna de Lobos, en su segmento de telenovelas, no sólo recupera las apuestas antagónicas de probado éxito sino que, gracias a una producción digital, coloca frente al público una alternativa que compite con creces frente a las nuevas opciones en plataformas de streaming.

Conalep al Interocánico

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), junto con autoridades de diversas instituciones del alto nivel académico del país, firmaron convenios de colaboración en materia educativa, tecnológica y de innovación que permitan la generación de progreso y movilidad en el Istmo de Tehuantepec. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que estas acciones forman parte de la política educativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde las instituciones educativas van más allá de los salones de clase y promueven el desarrollo de las comunidades. Enrique Ku Herrera, Director General del CONALEP, comentó que los convenios forman parte de las estrategias del Programa Nacional para el Desarrollo de esa zona del país.

Indautor mejora vigilancia

En el Instituto Nacional de Derechos de Autor que dirige Hugo Contreras la vigilancia para proteger el patrimonio de los creadores está cambiando con el único ánimo de garantizar una correcta vigilancia de los intereses de artistas, escritores y, por supuesto, empresas. Contreras inició una revisión de los procesos y de formatos relacionados con las autorizaciones y emisión de reservas, lo cual permitirá obtener las mejores prácticas pero también desechar aquellas que no garantizaban el máximo beneficio para los usuarios de este sistema. Nos enteramos que Contreras también está recuperando herramientas con las que contaba el INDAUTOR pero que no se habían puesto en práctica porque como toda política pública se necesita adecuada instrumentación, implementación. Así que seguiremos informando sobre las acciones que junto con los creadores y las empresas del sector de la creatividad y los contenidos, Contreras está ejecutando para mejorar la cobertura del INDAUTOR.

Claudia Villegas