Axel Catalán despide el año en Bajo Circuito

Axel Catalán llega con su ritmo de folk rock a Bajo Circuito este viernes 6 de diciembre, lugar donde cerrará una “etapa profesional” debido al éxito que logró durante este año. Su particular modo de componer y sus melodías han atraído una horda de seguidores: “Busco escribir sin pretensiones, me gusta lo natural, eso me ha ayudado mucho porque he conquistado la empatía con las personas”, dijo a Crónica.

El músico aseguró que el concierto que llevará a cabo en el foro capitalino será “una pachanga muy divertida”, donde se podrá disfrutar de canciones como “Bonita”, “Perro viejo”, “Ansiedad” y “Los amantes”: “Tocaré todas las canciones de mi repertorio, es una forma de agradecer a todo mi público y en especial a la Ciudad de México”.

Catalán adelantó que el 2020 estará lleno de sorpresas porque ya tiene todo listo para dar a conocer su siguiente álbum musical, en el cual contará muy probablemente con algunas colaboraciones.

“Yo quiero que todo vaya fluyendo de manera natural, he conocido a varias personas y espero realizar duetos, pero seguiremos siendo honestos con lo que escribo”, aseveró el músico.

Axel Catalán adelantó que comenzará en enero a estrenar sencillos. Luego tendrá una presentación en el Festival Vive Latino, donde promete un espectáculo lleno de sorpresas y nuevos temas.