Ayudará, pero no resolverá escenario de recesión: Seade

Ante la lluvia de cuestionamientos sobre la funcionalidad del T-MEC para México, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, reconoció que la ratificación de este acuerdo comercial puede ayudar pero no resolverá un escenario de recesión de la economía nacional.

“¿Que si no hubiera T-MEC habría recesión?, yo no sé, hay tantas cosas que determinan la inversión y más, pero sin duda es importante, éste es un factor importante que va a ayudar”, indicó.

Recalcó que sí es importante para México contar con el T-MEC, pero la posibilidad de que haya una crisis económica en el país no depende de la ratificación o no de este acuerdo comercial, pues hay otros factores que impactan en un eventual escenario de ese tipo.

“En general, sí es importante tener este tratado, pero yo tampoco diría que de esto depende la crisis nacional o no, tampoco, hay muchas cosas”.

Seade aseguró que ratificar el adéndum del T-MEC ayudará a mejorar la calificación del riesgo país que emiten las calificadoras financieras para México y ello se comprobará el 31 de diciembre en caso de que se apruebe o no este acuerdo comercial.

“Sí, esto le ayudó al peso, que sí fue cierto la firma le ayudó al peso, eso redujo la deuda nominal en pesos y al hacerlo nos va a dar un mejor resultado con las calificadoras automáticamente, porque el 31 de diciembre si no hay reversa en esto, nos ayuda en las calificadoras…”

Durante el segundo día de trabajo de las comisiones unidas para la ratificación de las adendas del T-MEC, Seade reiteró que existen altas posibilidades de que Estados Unidos ratifique el T-MEC la próxima semana y Canadá en enero próximo.

“Nuestra expectativa, la tirada como se dice, es que Estados Unidos va a ratificar antes del 20 de diciembre de este año, es decir la semana próxima, Canadá tiene previsto quizá hacerlo en enero”, aseveró.

Seade rechazó que México haya estado contra la pared en las negociaciones frente a nuestros socios comerciales y aseguró que en caso de que no haya T-MEC, la crisis será pareja para los tres países. (A. Páez)

“Todo mundo lleva un año pensando México es el que está contra la pared, si no hay tratado, hay crisis en México, Estados Unidos estornuda, no más que eso, eso pudo haber sido cierto hace 8 meses. (…) Yo le dije al presidente y a todos que no tenemos por qué apurarnos y desde hace un par de meses, no tenemos por qué sentirnos que si no hay tratado estamos en crisis porque eso es parejo, vamos a negociar bien con respeto absoluto y eso fue lo que hicimos, y no acepto en absoluto que México se haya apurado porque México lo necesitaba”, indicó