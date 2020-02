Backstreet Boys estalla el Palacio de los Deportes con show de primer nivel

La Boy Band estadounidense, Basckstreet Boys retornó a México luego de más de cinco años, para vivir una noche vibrante al lado de más de 15 mil fanáticos que se dieron cita en la primera de tres noches en el Palacio de los Deportes.

Los fanáticos comenzaron a llegar al recinto pasadas las 18:00 horas, y aunque el show estaba previsto para que diera inicio a las 20:30 horas, aprovecharon para comprar suvenires de la agrupación, y así portar playeras, gorras, bolsas, y todo tipo de accesorios con el nombre de sus ídolos.

Un recinto completamente lleno que, entre luces de colores ya se escuchaban los gritos por cada rincón, la espera no importaba con tal de ver al quinteto, que salió al escenario después de lo programado. Un grito ensordecedor se apoderó del escenario en cuanto las luces se apagaron y comenzó a escucharse una música de fondo.

Las luces se encendieron en color rojo, el escenario se llenó completamente de humo, mientras que en las pantallas del fondo y costado del escenario, mostraban el nombre de los discos que han marcado la trayectoria de los Back, y así, llegó aparecer el DNAWorldTour.

Howie, Kevin, A.J, Nick y Brian, al fondo del escenario estremecieron a todos al recordar esa época en la que pusieron a bailar a millones de personas con “I wanna be with you”, “The call”, “Don´t want you back”. “Buenas noches México, estamos felices de estar aquí”, saludó Brian.

Basckstreet Boys es una agrupación que causó furor entre las jovencitas en aquel entonces, y que sin duda, lo refrendaron ahora con las nuevas generaciones, y la verdad, es que hay más de una persona que los escucha como “gusto culposo” al bailar al ritmo de “Everybody”.

Con vestimentas muy de su estilo, pero con toques de moda, algunos cuantos destellos y brillos que los hacían lucir joviales, entregaron un show lleno de baile, donde la energía se mantuvo a tope en todo momento, “esta noche es para disfrutar”, señaló Howie.

“New love”, “Get down”, “Show me the meaning”, “Incomplete”, “Undone”, “More tan tah”, son solo algunos de los temas que interpretaron.

“Gracias México, siempre nos sorprenden y los queremos mucho”, expresó uno de los más gustados de la banda, Nick, quien enloqueció a las fans en cuanto dijo dichas palabras.

La bandera de México ondeaba entre el público, “son el público más maravilloso”, dijo Nick. Mientras daba paso a “Chances” y “Shape of my heart”. Las emociones se pusieron a flor de piel cuando en el escenario se quedaron Kevin y A.J, quienes animaron al público al meterse en unos cajones de sonido, donde solo se dejaban ver la parte de la cara.

Y mientras tanto, volaban sus prendas de ropa hacia sus fans, quienes enloquecían cada que soltaban algo. Pero el momento más emocionante para muchas, fue cuando literal, volaron los calzones de Kevin.

Un concierto de casi dos horas, que dividieron en cuatro segmentos, y en el que hicieron múltiples cambios de vestuario. Fue cuando en medio del humo, aparecieron vestidos complemente de blanco, haciendo alusión a su álbum Millenium (1999), acompañado de temas como “Quit playing games”, “As long as you love me”, “No place”, “Breathe”, “Don´t whant to lose you now”, “I´ll never break your heart” y “All i have to give”.

Una verdadera locura fue la que provocaron los cinco estando arriba del escenario, en algunas ocasiones se acercaban a saludar de mano a sus fans, hasta el “Happy birthday” le cantaron a Brian quien cumplía años. Todos brincando y cantando en todo momento, se aguardaban para lo mejor de la noche con “We’ve got in goin on”, “It’s gotta be you”, “That’s the way i like it”, “Get another boyfrend”, “The one” y “I want it that way”, con los que se despidieron.

Las luces se apagaron, pero los gritos continuaban, así que volvieron al escenario para finalmente cerrar la noche con “Don´t go breaking my heart”, “Song” y uno de los temas que marcaron su carrera, “Larger tan life”, agarrados de las manos y con papelitos brillantes por todos lados, dando así por concluida la velada. Ofrecieron una producción de alto nivel, para la que no suelen escatimar en vestuario o escenografía.

havh