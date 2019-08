Backstreet Boys regresa a México

En febrero del próximo año, la banda estadunidense de pop Backstreet Boys iniciará en México su gira DNA world tour, en la que ofrecerá 10 conciertos en siete países de América Latina.

Luego de iniciar su "tour" en Portugal y recorrer países como España, Italia, Francia y Alemania, la boy band confirmó que ofrecerá conciertos en la Ciudad de México, el 21 de febrero, y otro en Guadalajara, el 26 del mismo mes.

Con temas como I’ll never break your heart, Everybody, As long as you love me, I want It that way, The call, A. J., Nick, Howie, Brian Littrell y Kevin alcanzaron el éxito en la segunda mitad de la década de los años 90.

La agrupación saltó a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys (1996), al que le siguieron Backstreet's back (1997), Millennium (1999) y Black & Blue (2000).

Después de una pausa de tres años, lanzado los discos Never gone (2005), Unbreakable (2007), This Is us (2009), NKOTBSB junto a los New Kids On The Block (2011), In A world like this con el regreso de Kevin en 2013 y tras seis años sin material nuevo, regresaron con DNA, que incluye su sencillo Don’t go breaking my heart.

Después de sus dos fechas en México, los Backstreet Boys se irán a San José, Costa Rica; Bogotá, Colombia; Santiago, Chile; Buenos Aires, Argentina; Montevideo, Uruguay; Uberlandia, Río de Janeiro y Sao Paulo, Brasil.

“¡Te escuchamos, América Latina! el DNA world tour se dirige a México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil en 2020 en apoyo de nuestro décimo álbum de estudio, DNA. ¡Estamos ansiosos por sacudir nuestros cuerpos y crear recuerdos más grandes que la vida!”, escribió la banda en su página web oficial.