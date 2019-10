Bad Bunny incendia con su ritmo urbano la Arena CDMX

Uno de los máximos exponentes del movimiento urbano, se presentó por primera vez con su espectáculo en la Arena Ciudad de México, donde hizo cimbrar a más de 20 mil personas, la noche del pasado jueves.

El boricua conquistó con su X100pre Tourante un público que no dudó en levantarse de sus asientos desde que comenzó el juego de luces pasadas las 21:00 horas. “Ni bien, ni mal” fue el tema con el que se dispuso a disfrutar de una noche llena de mucho trap, enfundado en vestimenta negra que provoco enseguida los gritos de las fanáticas.

Acompañado de músicos y bailarinas, Bunny se mostraba sonriente ante su primera noche en dicho recinto, en donde se dieron cita desde niños, hasta personas mayores, quienes en su mayoría portaban una diadema con orejas de conejo y con luces en color neón.

“Otra noche en Miami”, “Amorfoda”, “Caro”, “Tenemos que hablar” y “Sensualidad” sacaron a flote los pasos más sensuales del cantante, así como los de quienes se encontraban en el recinto.

“El corazón me late muy fuerte esta noche, gracias por hacer esto posible e iluminar este recinto, no tengo palabras para dar gracias de todos lo que han hecho con mis temas. Estoy feliz de estar en México y que me reciban de esta manera”, expresó Bunny.

Con ese entusiasmo, se escuchó el tema que lo puso en la mira del mundo entero “Diles”, un momento que hizo retumbar el recinto y se ilumino en todos los colores, ovacionándolo por más de un minuto con aplausos y piropos de todo tipo.

La noche continuo con temas como “Tu no vives así”, “Solita”, “Krippy Kush”, por lo que los presentes hicieron un viaje por la trayectoria de Bad Bunny, quien prometió regresar muy pronto.

“Es la primera vez que la Arena me abre las puertas, se que hay muchas situaciones para hoy en día ir a un concierto o llegar a el, yo tarde como dos horas para llegar a mi hotel, pero todo vale la pena cuando te encuentras con personas que disfrutan a cada segundo de tu música, ¡gracias México!”, expresó.

Después de casi dos horas de llevar el trap a otro nivel, el cantante se despidió agradeciendo a los presentes y con toda la euforia que su misma música representa.