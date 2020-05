Bajas entre el personal médico por contagio y baja en la capacidad de respuesta al COVID

El contagio por COVID-19 en médicos y enfermeras ya hicieron estragos en Hospitales del oriente del Valle de México, considerado el foco rojo del país en materia de infecciones. Esto ha impactado en la calidad del servicio a los cientos de pacientes que a diario llegan, cada vez hay menos especialistas o internistas que los atiendan ante las bajas que ha causado la pandemia entre la comunidad médica sobre todo de esta zona.

Ahora son médicos generales, anestesiólogos u ortopedistas los que se enfrentan a esta pandemia en esa zona densamente poblada lo que deriva en dos situaciones igual de riesgosas : por un lado los médicos generales no están preparados para enfrentar a enfermos de Covid, con lo cual corren un alto riesgo de contagio propio y extensivo pero por el otro disminuye la calidad de la atención a los pacientes pues ellos no son especialistas.

Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, el IMSS estableció los Lineamiento para Reconversión Hospitalaria, en el cual precisa que médicos líderes, es decir los que estarán como responsables de los pacientes infectados, deben ser especialistas en Medicina Interna, Urgencias, Neumología, Infectología y Terapia Intensiva, y como equipo de soporte otros tres doctores, más equipo de enfermería.

Sin embargo por la falta de especialistas en enfermedades respiratorias, y las bajas que se han registrado por contagio de médicos y enfermeras no se están cumpliendo estos lineamientos por lo menos en Hospitales del Oriente del Valle de México .

FOCOS ROJOS. En el Hospital General de la Zona 53 de los Reyes la Paz, y el Hospital General regional La Perla en Nezahualcóyotl, ambos ubicados en la zona oriente del Estado de México, se han registrado al menos 10 doctores y tres enfermeras contagiados por Covid ( 5 en cada uno) en los últimos días.

Ello ha prendido los focos rojos de alerta entre sus compañeros quienes, desde que reconvirtieron estos nosocomios en Hospitales Covid, han denunciado de manera recurrente la falta de insumos y accesorios de protección como mascarillas certificadas, guantes, caretas para encarar esta epidemia en México.

Entre los contagiados en el Hospital de Los Reyes la Paz están dos con altos cargos directivos en ese nosocomio además de dos internistas, y actualmente se encuentra incapacitada una doctora especialista de urgencias, según reveló la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista Rodríguez.

En tanto que en el de la Perla están una subdirectora, dos intensivistas, dos urgenciólogos y tres enfermeras. Sin contar los que cuatro que han renunciado por falta de insumos y accesorios para prevenir contagios.

La situación es crítica en cuanto a personal médico especializado para estos hospitales que atienden una población considerada en riesgo de contraer Covid al habitar una de las zonas con más contagios en esta pandemia, no solo del área Metropolitana sino del país: el corredor oriente que comprende Los Reyes, Iztapalapa, Nezahuacóyotl, Ecatepec.

En ambos hospitales han recurrido a médicos generales, que no cuentan con preparación para atender pacientes con Covid, pero ante la falta de especialistas las autoridades los han activado para esta emergencia.

“No saben intubar, ni tienen técnica para el manejo de pacientes Covid y tampoco para colocarse el overol que podría protegerlos.. están altamente expuestos al contagio. Yo mejor le pedí a la doctora que se sentara y de ahí no se moviera porque se podría contagiar y además no sabía atender estos casos y no es su culpa, es que para esto se requiere especialización” , explicó una intensivista que labora en uno de estos nosocomios. Por lo pronto ante el contagio de médicos este fin de semana en el Hospital de los Reyes, el coordinador médico del domingo, Armando Rendón Loyola, quien realiza en su turno la función de subdirector, por la falta de especialistas internistas, ha decidido poner al frente de los pacientes, como médico líder a anestesiólogos, ortopedistas y médicos generales, sostiene la diputada, Mónica Bautista Rodríguez.

La perredista asegura que este sábado en el segundo piso de ese Hospital con más de 50 pacientes con Covid-19, y ante la falta de médicos internistas, se recurrió a médicos generales y como equipo de soporte un ortopedista y una médico anestesióloga para atender este tipo de pacientes.

“Además de incumplir sus propios ´Lineamientos para Reconversión Hospitalaria´, estas acciones muestran una irresponsabilidad y falta de ética por parte de los directivos, ya que la mayoría de los pacientes que tienen Covid-19 presentan cuadros de diabetes, hipertensión, obesidad; y los especialistas en enfermedades respiratorias deben decidir el procedimiento indicado, dosis adecuada de medicamento, el manejo de parámetros ventilatorios, intubación, colocación de catéter, entre otros tratamientos”, señaló la diputada federal en torno al tema.

SATURACION DE CADAVERES. Otra situación que empieza a convertirse en otro problema es la saturación de cadáveres en estos hospitales, pues su capacidad de almacenamiento de cuerpos es pequeña para el número de defunciones que se registra día con día a causa del Covid-19.

Por lo menos en el Hospital de la Perla esto ya es un hecho. El departamento de Epidemiología de este Hospital tiene dos planchas con cupo apenas para cuatro cadáveres.

Pero hay días en que fallecen hasta cuatro o cinco personas por Covid, lo que ya saturó la capacidad de almacenamiento del nosocomio.

Ante ello, las autoridades del Hospital La Perla ya cuentan con un tráiler que hace de refrigerador a la espera de que lleguen los familiares—si llegan—a recoger el cuerpo de su familiar. “Mucha gente no están yendo a reclamar los cadáveres…”, dice un doctor de la Perla sobre este aspecto de la crisis.