Bajo control de la SEP plazas y vacantes magisteriales

Luego de la aprobación de las leyes secundarias educativas, México tendrá un sistema que permitirá un mayor control de las plazas y de las vacantes docentes, ya que eso “sí está en la ley”, aseguró el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, al inaugurar la XLVI Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Moctezuma Barragán fue certero al descartar que la educación y administración de las plazas magisteriales se vayan a otorgar para su manejo a los sindicatos y recalcó que todo estará en “una caja transparente” para su verificación.

“Logramos construir una caja transparente en donde estamos metiendo todas las plazas, toda la vacancia, los aspirantes, los requisitos para acceder a las plazas, las evaluaciones”, destacó en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ubicadas en el Centro Histórico.

Moctezuma Barragán lamentó que en torno a la aprobación de las leyes secundarias educativas se realizaran afirmaciones sobre la adquisición de las plazas, las cuales no cuentan con sustento alguno en el texto legal.

“Porque hubo muchísima publicidad de lo que comentaba la oposición en la Cámara de Diputados al discutirse las iniciativas de ley que no se apega realmente al texto de la ley. Todo lo que dijeron en términos genéricos de que la educación se entregaba a sindicatos, de que no había evaluación, etcétera”, afirmó.