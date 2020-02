Bajopuentes exitosos, en incertidumbre por vencimiento de permisos el próximo año

Los bajo puentes del Circuito Interior, principalmente en el Sur de la Ciudad, dejaron de ser sitios inseguros, refugios de indigentes o guarida de delincuentes para convertirse en un éxito de proyectos inmobiliarios.

En estos puntos, ejemplo de recuperación de espacios públicos, ya no hay puestos de tortas, tacos o jugos, éstos se convirtieron en agencias automotrices, cafeterías, estacionamientos, áreas verdes y de comida, como parte de la rehabilitación de estas áreas.

Sin embargo el éxito de estos espacios se ha convertido en incertidumbre debido a que la mayoría de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) terminan en el 2021 y hasta el momento la actual administración no ha dado pauta para la renovación o nuevos permisos.

Se sabe que la renta de un local en estos espacios puede ir desde los 350 pesos mensuales o mil pesos por metro cuadrado o estar a la venta hasta en medio millón de pesos.

En 2014, el Gobierno capitalino de la administración de Mancera entregó más de 19 hectáreas de espacio público a la iniciativa privada a través del Programa de Recuperación de Bajo Puentes.

A cambio, recibió una contraprestación mensual de un millón 492 mil 854 pesos; sin embargo, con la actual administración se desconoce el monto de los recursos que ingresan.

Crónica recorrió los puntos y comprobó el éxito de este proyecto. En los sitios hay panaderías, tiendas de conveniencia, servicios dentales y de paquetería.

Todos los comercios, con una gran aprobación de vecinos, peatones y comerciantes de la zona.

Y es que la gran afluencia de personas y los variados giros comerciales han sido la clave para que los comercios instalados sobre los cruces de Río Churubusco con Universidad y Coyoacán se hayan convertido en un ejemplo de recuperación de espacios públicos.

En estos sitios, a diferencia de otros puntos de la metrópoli, comercios lograron sacar provecho de los espacios antes olvidados y con problemas de seguridad. Ahora son lugares iluminados destinados a los capitalinos.

En ellos también hay juegos, ejercitadores y estacionamientos de bicicletas.

Pamela, vecina de la zona, comentó que desde que los comercios en el lugar fueron instalados ha notado una disminución en los asaltos en la zona por lo que se siente segura al pasar debajo del puente.

“La verdad es que me siento más segura de caminar por aquí, sin importar la hora, porque siempre está iluminado y me parece que hasta los negocios tienen cámaras de seguridad, entonces con tranquilidad paso y hago algunas compras y hasta cuando me da tiempo me voy a tomar un café en alguno de los negocios de ahí para disfrutar de la sombra del puente y de la tarde”, explicó.

LA CONCESIÓN. La Autoridad del Espacio Público (AEP) es la encargada de la supervisión del proyecto en el que hasta ahora la Oficialía Mayor ha otorgado 27 PATR para el uso y aprovechamiento de superficies de terreno.

Durante la actual administración han entrado en operación 8 de los 9 bajo puentes que actualmente están funcionando, dos más se encuentran en construcción y cuatro están en fase de revisión de proyecto.

El esquema de operación de los bajo puentes es de 50 por ciento de espacio público, un 30 por ciento de área comercial construida y un 20 por ciento de área libre que se utiliza como estacionamiento gratuito o controlado.