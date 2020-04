Balconean a empresas que incumplen medidas sanitarias por COVID-19 en México

A nivel nacional, el 13% de las empresas incumplen con las medidas sanitarias para frenar la propagación del COVID-19, informó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

La funcionaria explicó que derivado de los operativos de inspección federales en las compañias de México, el 87% esta acatando las medidas. El 50% de las empresas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica son de la industria automotriz (28%), industria textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).

También se negaron a cerrar las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).

"El 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia", expresó María Luisa Alcalde Luján.

Las empresas que sí cumplen con las medidas de sana distancia son Dentix México Health; Juguetron; Grupo Calzado Flexi; SE BORDNETZE México; TERNIUM México, Faurecia, GM, Volkswagen, FCA.

Las empresas que se niegan a cerrar son Andrea, Carnival, Coppel y Bolim.