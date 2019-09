Bancada de Morena en NL tiene intereses ajenos al partido: Claudia Tapia

Tras presentar su renuncia a la bancada de Morena en el Congreso Local de Nuevo León, la diputada local, Claudia Tapia, señaló que en ese grupo parlamentario, existen intereses que no van acorde a los principios establecidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay que honrar la lucha de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que honrar la lucha de cada compañero, de los que están y de los que no alcanzaron a ver el cambio, hay que honrar a cada ciudadano que depositó su confianza en MORENA en donde sus tres principios laten, y laten muy fuerte en mi corazón: No mentir, no robar y no traicionar.”, señaló.

Precisó que la coordinación de su grupo legislativo tiene otros intereses ajenos a las causas del Movimiento de Regeneración Nacional que quedó evidenciado en el reparto de Comisiones en el que no se tuvo la aprobación de todos los integrantes de la bancada.

“Y es, en ese sentido, por lo que hoy le digo a las y los ciudadanos de Nuevo León que no he sido ni seré una oposición de papel, que no seré parte de la simulación que ha convertido a nuestra bancada en una concesión política para aquellos que pretenden adueñarse del partido representado en una bancada. Partido que tanto atacaron y criticaron durante muchos años” comentó Claudia Tapia.

Anunció que va a constituir un nuevo grupo legislativo independiente, denominado Morena, Cuarta Transformación y que no se integrará a otro partido porque no es moneda de cambio y no se prestará a otros intereses, además de seguir su ideología y que seguirá representando y defendiendo a la Cuarta Transformación.

“Soy y seguiré siendo lopezobradorista que no quepa duda alguna” finalizó.