Barbosa descarta retorno a las aulas en Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, descartó este martes, en conferencia de prensa, que el próximo 1 de junio se acabe el confinamiento, y mucho menos que haya un regreso a clases presenciales en la entidad, pues la curva de contagios por COVID-19 aún no cede.

El gobernador comentó que por los datos que maneja la entidad, se ve una reducción de los contagios hasta la tercera semana de junio, pero eso dependerá del comportamiento que la sociedad tenga y del cumplimiento de las medidas sanitarias.

Barbosa Huerta aseguró que ninguna entidad federativa ha podido aplanar la curva de contagios, lo que indica que todos tomarían la misma decisión que él, de extender el confinamiento.

“El regreso a clases no podrá ser hasta que esté perfectamente claro evitar los contagios, no será el 1 de junio cuando se pueda regresar a la normalidad, ya estamos a 12 de mayo y la curva está subiendo, en ningún estado del país deja de subir todavía, no hay entidad con curva aplanada, no la hay ni la habrá al 31 de mayo como para que el 1 de junio todo regrese a la normalidad, menos el tema de regreso a clases”.

Dejó en claro que aun cuando es un asunto de la SEP federal, Puebla emitirá su opinión al respecto ya que los contagios se mantienen y el objetivo es aplanar la curva de los mismos.

ijsm