Barry y The Sopranos te invitan a quedarte en casa

HBO anunció que las primeras temporadas de las aclamadas series podrán verse durante los días restantes de abril junto a las de Sex and the City, Insecure y Ballers.

Las series de televisión Sex and the City y The Sopranos, te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor contenido a través de HBO, mediante sus plataformas digitales, ofrecerá contenido abierto para sus clientes.

Durante los días restantes del mes de abril, la primera y segunda temporada de ambas series estarán de forma gratuita. La audiencia podrá disfrutarlo a través de la plataforma HBO GO o en el sitio hbolatam.com, así como en el contenido On Demand de los afiliados participantes.

Sex and the City está basada en el libro del mismo nombre escrito por Candace Bushnell. Se transmitió por primera vez a través del canal HBO, desde 1998 hasta el 2004. Ambientado en la ciudad de Nueva York, la serie trata acerca de las vidas y amoríos de cuatro mujeres que son muy buenas amigas, tres de las cuales están en el final de sus treinta años (Carrie, Charlotte y Miranda) y otra (Samantha) que está en los cuarenta. Una comedia de situación con elementos dramáticos, la serie a menudo abordaba problemas socialmente relevantes, como el papel de la mujer en la sociedad.

Esta historia sigue la vida de la columnista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y de sus amigas Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon), mientras viven los altibajos del mundo de solteros en Nueva York.

Ha sido tal el impacto de la serie, que los productores optaron por llegar esta historia al cine, y aunque los ratings no fueron los esperados, la serie se mantuvo como una de las favoritas del público y de la más aclamada por la crítica.

Por otro lado, Los Soprano es un reconocidísimo drama de la HBO en el que el mayor capo de la mafia es un hombre de familia que no confía en nadie más que en su psiquiatra... Y es que Tony es el “padrino” de una banda mafiosa afincada en Nueva Jersey, y la extorsión, el tráfico ilegal y los sobornos forman parte de su día a día.

Creada y producida por David Chase y HBO, la serie se estrenó en Estados Unidos el 10 de enero de 1999 por el canal de televisión por cable HBO, que la emitió ininterrumpidamente hasta su desenlace, el 10 de junio de 2007. Frecuentemente ha sido descrita por la crítica como una de las mejores series de televisión de todos los tiempos.

La serie destaca por su alto nivel de calidad en todos los aspectos de producción y ha sido especialmente reconocida por su guion y por las actuaciones de sus actores principales. Los Soprano ha sido acreditada por brindar un gran nivel artístico a la televisión media y allanar el camino para el éxito de muchas series de ficción que le siguieron. También ha ganado numerosos premios y reconocimientos, entre ellos, veintiún Premios Emmy y cinco Globos de Oro.

Además, a partir del 23 de abril, y hasta fin del mes, todo el público puede disfrutar de la primera temporada completa de Insecure, las dos temporadas enteras de Barry y para los fervientes fans de Dwayne The Rock Johnson, HBO hace también disponible la primera y segunda temporada de Ballers.