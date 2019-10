Battles se renueva con Juice B Cryps

La banda neoyorquina Battles estará estrenando su cuarto álbum, al que nombraron Juice B Cryps, y contiene 11 temas nuevos. Se trata de una banda de rock progresivo que ha hecho carrera en el movimiento math rock. Su nuevo álbum según Williams y John Stanier cambiará toda la percepción que tenemos de la banda.

En entrevista con Crónica, los artistas señalaron que este cuarto álbum es muy diferente a sus tres discos pasados; “este álbum deja todo lo que sabían de nosotros, nos intentamos renovar constantemente y aquí pudimos alcanzar lo que estábamos buscando”, comentaron para Crónica.

Según los artistas, en este álbum encriptaron mensajes e idiomas ocultos que sólo ellos dos conocen, por lo que se puede decir, han hecho una producción enigmática en su contenido y propuesta artística.

El primer sencillo, “Titanium 2 Step”, cuenta con la participación de Sal Principato, de la banda Liquid Liquid. De igual forma, podrás escuchar otras 6 colaboraciones más entre las que destacan Xenia Rubinos en “They played it twice”. on Anderson and Prairie WWWW en “Sugar foot”, entre otros.

“Titanium 2 Step es un adelanto de lo que van a escuchar en Juice B Cryps, sacara por la ventana todo lo que conocen de nosotros”, dijo Williams.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y Juice B Cryps, se estará estrenando el próximo 18 de octubre. El disco está producido y mezclado por Chris Tabron, bajo la marca de Wap Records.