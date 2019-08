Baumbach cautiva con Marriage story

A veces es necesario que algo se rompa para entenderlo realmente. Con esta premisa, una dosis de experiencia personal con el divorcio y dos actores como Adam Driver y Scarlett Johansson, Noah Baumbach ha construido Marriage story (Historia de un matrimonio), un filme de Netflix que ha conquistado la Mostra de Venecia.

El director de Frances Ha despliega todos los matices del proceso de la ruptura de una pareja de largo recorrido y con un hijo en común, desde la incredulidad inicial a las discusiones más agrias para llegar, finalmente, a la comprensión y, tal vez, a otra forma de amor. La familia, más allá del matrimonio.

“Escribí esta película de manera que me pusiera yo en su lugar, y una de las cosas importantes que quería contar es que, aunque se separan, el amor está ahí, todo el rato”, ha explicado Baumbach en rueda de prensa, acompañado por los actores.

No es el único que ha puesto algo personal en el proyecto. Johansson ha confesado que ella estaba inmersa en su propio proceso de divorcio cuando Baumbach le propuso el papel.

“Estaba saliendo de mi divorcio y aunque hacía tiempo que no veía a Noah, tenemos confianza y yo le estaba contando mis quejas con un vino en la mano cuando él me dijo que tenía un papel que quizá quisiera hacer o quizá no quisiera hacer en absoluto”, ha contado.

En cuanto a la idea del aprendizaje en la destrucción, Baumbach ha puesto un ejemplo muy gráfico: “Cuando algo deja de funcionar es cuando te paras a pensar, al igual que cuando una puerta no abre te fijas por primera vez en cómo funciona, a través de un divorcio podemos explorar un matrimonio”.